KOMÜT Konya İnşaat Sektörünü piknikte buluşturdu!

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Müteahhitler Birliği (KOMÜT) tarafından üyeler arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla piknik programı gerçekleştirildi. Meram Dere Piknik Alanı’nda düzenlenen etkinlikte KOMÜT üyeleri bir araya gelerek keyifli vakit geçirdi. Etkinlikte üyeler hem sohbet etme hem de sektör hakkında fikir alışverişi yapma fırsatı yakaladı. Programda katılımcılara sac böreği, mangal ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

“Geleneksel hale getirmek istiyoruz”

Programda konuşan KOMÜT Başkanı Adem Bulut, düzenlenen etkinliğin uzun süredir planlanan bir organizasyon olduğunu belirterek, bu tür programları geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi. Başkan Bulut, bu tarz etkinliklerle üyeler arasındaki iletişimi güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade ederek, “Daha önceki senelerde böyle bir etkinlik yapmaya karar verdik ama fırsat olmadı. Böyle bir program bizim hep düşündüğümüz bir şeydi. Üyelerle bir araya gelmek, açık havada bir piknik programı yapmak, onlarla kaynaşmak ve istişare etmek istiyorduk. İlk defa böyle bir şey yapıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte bunu geleneksel hale getirip devam ettirmek istiyoruz” dedi.

Sivil toplum kuruluşlarının en önemli görevlerinden birinin üyeleri bir araya getirmek ve kaynaştırmak olduğunu vurgulayan Bulut, “KOMÜT olarak bu doğrultuda farklı etkinlikler düzenliyoruz. STK’ların en büyük önemi üyelerini bir araya getirmek, üyelerini tanıştırmak ve kaynaştırmak. Derneklerin yapacağı en önemli faaliyetlerden biri bu tür programları ve etkinlikleri artırmak. Biz de bunu yapıyoruz. Zaman zaman kahvaltı programları düzenliyor, zaman zaman sektörle alakalı sorunları görüşmek için bir araya geliyoruz” ifadelerini kullandı.

Piknik programının da bu etkinliklerden biri olduğunu belirten Bulut, sektör paydaşları, meslektaşlar ve üyelerin bir araya gelmesinin önemli bir fırsat sunduğunu kaydetti. Bulut, “Bu gibi programlarda sektördeki paydaşlarımız, meslektaşlarımız ve üyelerimiz bir araya gelerek hem birbirlerini tanıyor hem kaynaşıyor hem de sektörel anlamda birbirlerine katkı sunma fırsatı buluyor. Güzel de oluyor. Hayra vesile olmuş oluyoruz. Şu andaki katılımcılara baktığımız zaman herkes mutlu, biz de mutluyuz. İnşallah sonuçta güzel bir şey çıkar” diye konuştu.

“Böyle bir ortam beklemiyorduk”

Etkinliğe katılan Altısan İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Ceylan da organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Öncelikle sayın başkanıma ve yönetim kuruluna çok teşekkür ederim. Biz böyle bir yer beklemiyorduk. Ortam oldukça güzel, ikramlarda ziyadesiyle çok güzel. Bütün KOMÜT üyelerini burada toplamak, herkesin birbiriyle kaynaşması açısından çok güzel olmuş. Başkanımla daha öncesinde farklı etkinliklerimiz de oldu. Bundan sonra daha güzellerinin de olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Birbirimizin rakibiyiz ama aynı zamanda dostu ve yol arkadaşıyız”

Bu tür organizasyonların sektör temsilcilerini bir araya getirmesi açısından büyük önem taşıdığını söyleyen Lodos Proje ve Müşavirlik üyesi Erdem Naltekin, “Konya Büyükşehir Belediyesi’nin tesislerinde güzel bir organizasyon olmuş. Pek çok meslektaşımız burada, onlarla bir araya geldik. Hepimiz birbirimizin rakibiyiz, bir yandan da dostuz ve yol arkadaşıyız. Bu noktada bizim bir arada olup sorunları ve çözüm önerilerini konuşmamız, taleplerde bulunmamız gerekiyor. Bu etkinliklerde üyelerimizin beraber olması çok önemli. Adem Bulut başkana bu noktada teşekkür ediyoruz. Kendisi burada birçok firmayı toplayıp KOMÜT çatısı altında derneği ileriye götürüyor. Biz fıtratımız gereği beraber olmayı seven bir milletiz fakat iş yoğunluğundan dolayı vakit bulamama gibi sorunlarımız olabiliyor. Bu tarz organizasyonlarda uzun zamandır görüşemeyen arkadaşlar bir araya gelip keyifli vakit geçirip sektörsel sorunları konuşabiliyorlar” ifadelerine yer verdi.

“Sektör problemleri konuşuluyor”

KOMÜT üyelerinden, Adem Bulut İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi ve yaklaşık 30 yıldır inşaat sektöründe faaliyet gösteren İnşaat Mühendisi Mehmet Tamyüksek de düzenlenen organizasyonun oldukça verimli geçtiğini belirterek, “Gerçekten güzel bir organizasyon olmuş. Güzel bir ortamda güzel bir organizasyon gerçekleştirildi. Meslektaşlarımızla birlikte burada olmak gerçekten ayrı bir hava vermiş. Bu organizasyonda emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ederiz. Bu tür etkinliklerin sektör temsilcilerinin kaynaşması açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Bu tür organizasyonların sektörün sorunlarının konuşulmasına da zemin hazırlıyor. Sonuç olarak hepimiz sektörün bağımsız birer temsilcisiyiz. Ama bu tür organizasyonlar insanların kaynaşmasını, sektörün problemlerinin konuşulduğu ortamların oluşmasını sağlıyor. Bu noktada gerçekten çok önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla üyelerin buraya katılmasını özellikle istiyorum. Bütün üyelerimiz katılım sağlama noktasında belki çok hassas davranmıyor olabilir ama bu tür organizasyonların sektörün konuşulması ve sektördeki problemlerin masaya yatırılması adına çok önemli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Üyelerle olan bağlarımız güçleniyor”

Ünlü İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat Ünlü de programın uzun süredir görüşemediği dostlarıyla bir araya gelmesine vesile olduğunu belirtti. Ünlü, “Uzun zamandır görüşemediğimiz dostlarımızla bir araya geldik. Sorunlarımızı dile getirebildiğimiz, çözüm aradığımız bir organizasyon oldu. Bu tür programlar sayesinde üyelerle olan bağlarımız güçleniyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

KOMÜT üyelerinin yoğun katılım gösterdiği program, samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşti. Üyelerin birbirleriyle sohbet ederek hasret giderdiği etkinlikte, sektörün mevcut durumu ve yaşanan sorunlar üzerine de fikir alışverişinde bulunuldu. Program, birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi.