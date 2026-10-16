KOMÜT ve PİMAPEN iş birliğinde sektör buluşması

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MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Müteahhitler Birliği (KOMÜT), inşaat sektörünün önemli bileşenlerinden olan pencere sistemleri alanında faaliyet gösteren Pimapen ve Beyda Pen iş birliğiyle üyelerine yönelik toplantı ve akşam yemeği programı düzenledi. 15 Ekim Perşembe günü Hilton Garden Inn Konya’da gerçekleştirilen programda, sektör temsilcileri bir araya geldi.

Programda konuşan KOMÜT Başkanı Adem Bulut, organizasyonun gerçekleştirilmesine katkı sunan Pimapen ve Beyda Pen ailelerine teşekkür etti. Üyelerin programa katılımının kendileri açısından büyük önem taşıdığını belirten Bulut, sektör temsilcilerinin bir araya gelmesinin mesleki dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti.

“Pencere sistemleri inşaat sektörünün önemli bir parçası”

Pencere sistemlerinin inşaat sektöründe önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Bulut, bu alandaki kalite ve teknolojik gelişmelerin yapıların özelliklerini doğrudan etkilediğine dikkat çekti. Mesleki geçmişine de değinen Bulut, babasının marangoz olması nedeniyle ahşap sektörünü yakından tanıdığını belirterek pencere sistemlerindeki gelişmeleri değerlendirdi. Bulut, ürün kalitesinin artırılmasının yanı sıra ısı geçirgenliği, ses yalıtımı ve izolasyon gibi konuların da yapı sektöründe dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

“Programın verimli olmasını diliyorum”

Programın sektör açısından verimli olmasını temenni eden Adem Bulut, organizasyona katkı sunan firmalara ve katılım sağlayan üyelere teşekkür etti. Bulut, bu tür buluşmaların sektör temsilcileri arasındaki iş birliğine katkı sağlamasını diledi. KOMÜT ile Pimapen ve Beyda Pen iş birliğinde gerçekleştirilen buluşma, sektör temsilcilerinin bir araya gelerek mesleki konular üzerine değerlendirmelerde bulunmasına imkan sağladı.

Adem Bulut’un konuşmasının ardından yapılan sunumla sektör hakkında bilgi sahibi olundu. Sunumun sonunda programa katılım sağlayan çok sayıda üye, merak edilen soruları yöneltti. Ardından üyeleri ve sektör temsilcilerini bir araya getiren bu program akşam yemeği ile sonlandı.