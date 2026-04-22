KOMÜT’te inşaat sektörü konuşuldu: Konya’ya 2 milyar TL’lik dev proje!

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya’da inşaat sektörünün mevcut durumu, karşılaşılan sorunlar ve geleceğe yönelik hedeflerin ele alındığı kapsamlı bir basın toplantısı, Konya Müteahhitler Birliği (KOMÜT) tarafından gerçekleştirildi. Toplantıya KOMÜT Yönetim Kurulu Başkanı Adem Bulut’un yanı sıra Başkan Yardımcısı Ali Kamacı, Başkan Vekili Osman Derin, yönetim kurulu üyeleri Alican ve Necip Taşpınar ile çok sayıda basın mensubu katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Adem Bulut, sektör temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür buluşmaları daha sık gerçekleştirmek istediklerini ifade etti. Bulut, sektörün gelişimi adına istişare kültürünün önemine dikkat çekerek, kahvaltı ve benzeri organizasyonlarla iletişimi güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

“Zorlu bir süreçten geçtik”

Konuşmasında 2019 yılında göreve geldiklerini hatırlatan Bulut, geçen yaklaşık 7 yıllık sürecin hem sektör hem de ülke açısından oldukça zorlu geçtiğini vurguladı. Göreve gelir gelmez pandemi süreciyle karşı karşıya kaldıklarını belirten Bulut, bu dönemin sadece sağlık alanında değil, ekonomik anlamda da tüm dünyayı etkilediğini hatırlattı. Pandeminin ardından ekonomik dalgalanmaların devam ettiğini kaydeden Bulut, küresel ölçekte yaşanan gelişmelerin sektöre doğrudan yansıdığını belirterek, “İran-İsrail-ABD hattındaki gerilimler, enerji ve petrol fiyatlarındaki artışlar, altın ve dövizdeki dalgalanmalar maliyetleri ciddi şekilde etkiliyor. Bu durum ister istemez inşaat sektörünü de baskı altına alıyor” diye konuştu.

Maliyet artışları sektörü zorluyor

İnşaat sektöründe maliyetlerin öngörülemez şekilde arttığına dikkat çeken Başkan Bulut, bir projeye başlanılan dönem ile tamamlanan dönem arasında yüzde 30 ila 40 arasında maliyet farkı oluşabildiğini söyledi. Bu durumun hem müteahhitleri hem de konut almak isteyen vatandaşları zorladığını belirten Bulut, artan maliyetlerin doğrudan fiyatlara yansıdığını ifade etti. “Bugün geldiğimiz noktada arsa fiyatları, malzeme giderleri ve işçilik maliyetleri sürekli artıyor. Bu da konut fiyatlarını yukarı çekiyor. Alım gücü zorlaşırken, üretici de risk altında kalıyor” diyen Bulut, sektörün ayakta kalabilmek için büyük çaba gösterdiklerini vurguladı.

Konut tercihleri değişiyor

Konut ihtiyacının Türkiye genelinde devam ettiğini belirten Bulut, tüketici tercihlerinde önemli değişiklikler yaşandığını söyledi. Geçmişte daha çok 3+1 ve 4+1 dairelerin tercih edildiğini ifade eden Bulut, günümüzde 1+1 ve 2+1 konutlara yönelimin arttığını dile getirdi. Bu değişimin hem ekonomik şartlardan hem de yatırım amaçlı alımlardan kaynaklandığını belirten Bulut, “Daha küçük daireler hem daha ulaşılabilir hem de daha kolay satılabilir hale geldi. Bu nedenle projelerde de bu yönde bir dönüşüm söz konusu” diye aktardı.

Üye sayısı arttı, yapı güçlendi

KOMÜT’ün kurumsal gelişimine de değinen Bulut, göreve geldiklerinde yaklaşık 120 olan üye sayısının bugün 200’e yaklaştığını söyledi. Yeni üyelerin büyük kısmının mimar ve mühendislerden oluşmasının sektör adına sevindirici olduğunu belirten Bulut, teknik altyapının güçlenmesinin kaliteyi artırdığını ifade etti. Birlik ve beraberliğe önem verdiklerini vurgulayan Bulut, üyelerin birbirini tanıması, iş birliği yapması ve sektörde birlikte hareket etmesi adına çeşitli faaliyetler düzenlediklerini belirtti.

2 milyar TL’lik dev proje

Toplantının önemli başlıklarından biri de KOMÜT’ün yeni hizmet binası ve konut projesi oldu. Bulut, kooperatif modeliyle hayata geçirilen projede 120 adet 5+1 dairenin inşa edildiğini ve projenin yaklaşık 2 milyar TL’lik bir yatırım değeri taşıdığını açıkladı. Projenin sadece konut üretimi amacı taşımadığını vurgulayan Bulut, asıl hedefin dernek binasını kazandırmak olduğunu belirtti. Adem Bulut, modern donatılarla inşa edilen projede kapalı otopark, elektrikli araç şarj istasyonları ve yüksek standartlı malzeme kullanımının öne çıktığını ifade etti. 2023 yılında başlayan projenin tamamlandığını ve iskan sürecinin bitirildiğini belirten Bulut, Mayıs ayı ortasından itibaren konutların hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacağını söyledi.

Belediyelerle iş birliği ve ruhsat süreci

Konuşmasında yerel yönetimlerle yürütülen iş birliklerine de değinen Bulut, özellikle imar yönetmelikleri konusunda katkı sunduklarını ifade etti. Ruhsat süreçlerinin uzunluğunun sektör açısından önemli bir sorun olduğunu dile getiren Bulut, bu süreçlerin hızlandırılması gerektiğini vurguladı. Yeni geliştirilen dijital sistemlerle müteahhit, arsa sahibi, mimar ve mühendislerin süreci daha şeffaf şekilde takip edebileceğini belirten Bulut, bu uygulamaların etkin şekilde hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekti.

Kooperatif sistemine de değinen Bulut, bu modelin doğru yönetildiğinde avantajlı olduğunu ancak yanlış uygulamaların ciddi mağduriyetlere yol açabileceğini söyledi. Kooperatif kuracak ve bu yapılara dahil olacak kişilerin dikkatli olması gerektiğini belirten Bulut, sürecin iyi planlanmasının önemine vurgu yaptı.

Kendi projelerine de değinen Bulut, yeni ofis ve ticari alan projeleri üzerinde çalıştıklarını belirterek, Ankara yolu üzerinde yeni bir yatırım planladıklarını açıkladı. Büyük ölçekli projelerde güç birliğinin önemine dikkat çeken Bulut, artan maliyetler nedeniyle bireysel yatırımların zorlaştığını ifade etti.

“Konya’ya değer katmaya devam edeceğiz”

Konuşmasının sonunda hem dernek hem de sektör temsilcileri olarak Konya’ya katkı sunmaya devam edeceklerini belirten Bulut, elde ettikleri tecrübeyle yeni projelere imza atacaklarını söyledi. Bulut, kurumsal yapının güçlenerek devam edeceğini dile getirdi.

Toplantının ardından Başkan Adem Bulut, basın mensuplarıyla birlikte KOMÜT Evleri projesini gezerek yerinde incelemelerde bulundu ve proje hakkında detaylı bilgi verdi.