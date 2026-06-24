KOMÜT’te yatırım ve ekonomi gündemi değerlendirildi

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Müteahhitler Birliği Derneği (KOMÜT) tarafından düzenlenen “İşte Hayat Programı” kapsamında, AK Yatırım uzmanları sektör temsilcileri ve dernek üyeleriyle bir araya geldi. Bayır Diamond Hotel’de gerçekleştirilen program, KOMÜT Başkanı Adem Bulut, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda dernek üyesinin katılımıyla gerçekleşti.

Kahvaltı programıyla başlayan etkinlikte, katılımcılar hem bir araya gelme hem de ekonomi ve yatırım dünyasındaki güncel gelişmeleri uzman isimlerden dinleme fırsatı buldu. Programda konuşan KOMÜT Başkanı Adem Bulut, üyelerin yalnızca sektörle ilgili değil, ekonomik ve sosyal alanlarda da kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak organizasyonlara önem verdiklerini belirterek, programa katılan tüm misafirlere teşekkür etti.

Program kapsamında AK Yatırım Pazarlama Bölüm Başkanı Çağan Atlan, Antalya Şube Müdürü Alpaslan Taşkın, Kısa Vadeli Stratejiler Yöneticisi Halil Barışkan ve Antalya Şube Yöneticisi Ali Atalay tarafından sunumlar gerçekleştirildi. Sunumlarda global ve yurtiçi piyasalardaki son gelişmeler, ekonomik göstergeler, yatırım araçları ve finansal piyasalara ilişkin değerlendirmeler katılımcılarla paylaşıldı. Uzman isimler, dünya ekonomisinde yaşanan gelişmelerin Türkiye piyasalarına etkileri, yatırımcıların dikkat etmesi gereken konular ve güncel piyasa beklentileri hakkında bilgi verdi. Katılımcılar da program boyunca merak ettikleri soruları yönelterek uzmanlardan görüş alma imkânı buldu.

Yoğun ilgi gören programda, ekonomik gelişmelerin farklı sektörler üzerindeki etkileri de ele alınırken, yatırım dünyasında yaşanan güncel değişimlere ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Katılımcılar, alanında uzman isimlerin gerçekleştirdiği sunumların oldukça verimli geçtiğini ifade etti.

Program sonunda KOMÜT Başkanı Adem Bulut, katkılarından dolayı AK Yatırım heyetine teşekkür etti. Program toplu hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.