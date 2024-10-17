Konfor, Hindistan pazarına iddialı girdi

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye’nin önemli mobilya markalarından Konfor Furniture, Hindistan’daki ilk mağazasını açarak bu pazara adım attı. Pune merkezli Creaticity ile yapılan stratejik ortaklık çerçevesinde açılan ilk mağaza 3 Ekim’de Creaticity’nin Yerawada'daki alışveriş merkezinde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Ülkedeki mağaza sayısını 2 yıl içinde 15’e ulaştırmayı hedefleyen Konfor’un öncelik verdiği şehirlerin başında ise Ahmadabad ve Mumbai geliyor. Marka küresel tasarım bilincine sahip Hintlileri hedef alarak, Hindistan’da da kaliteli yaşam alanlarını oluşturmayı amaçlıyor.

12 bin metrekarelik mağaza, Türk esintili özel bir kanepe, yatak, gardırop ve çeşitli vurgulu mobilya seçeneklerinden oluşan geniş kapsamlı koleksiyonlarını müşteriyle buluşturacak. Konfor’un sunduğu hızlı teslimat seçenekleriyle, tüketiciler ihtiyaç duydukları ürünlere kısa sürede ulaşabilecek. Tüm ürünler, Türkiye'de üretilerek Hindistan’a ulaştırılacak.

“Üretim ve perakendede benzersiz bir güce sahip”

Creaticity CEO'su Dr. Mahesh M, Konfor’un, hem üretici hem de perakendeci olarak benzersiz bir güce sahip olduğunu belirterek “İzmir’deki geniş üretim tesisleriyle yüksek kaliteli mobilya üretiminde öncü bir marka ile ortaklık yapmış olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bu ortaklık, Creaticity'nin House of Brands yaklaşımına önemli bir katkı sağlayacak” dedi.

Konfor Uluslararası Direktörü Serkan Şen de, Hindistan'ın çeşitli ve dinamik pazarının, heyecan verici fırsatlar sunduğunu ifade etti. Konfor’un Avrupa’dan ilham alarak Hindistan duyarlılıklarına göre uyarladığı tasarımları uygun fiyatlarla ülke tüketicisine sunmayı hedeflediklerini anlatan Sen, “Creaticity ile olan ortaklığımız sayesinde Hintli tüketicilere Türk işçiliği ve modern tasarımın mükemmel karışımını sunarak Avrupa zarafetini daha geniş bir kitleye erişilebilir hale getirmek için çalışacağız. Yaşam tarzı ve ev dekorasyonu alanında uluslararası arenada kendine sağlam bir yer edinmiş güçlü bir marka olarak, Hindistan pazarına girmiş duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz” diye konuştu.

1978 yılında İzmir'de kurulan Konfor’un, günümüzde 33 ülkede 148 mağazası ile küresel mobilya pazarında faaliyet gösterdiğini anlatan Şen, “Ortalama 10 bin metrekare büyüklüğündeki geniş showroomumuzda birinci sınıf, yerden tasarruf sağlayan mobilyalarımızı sergiliyoruz. Hindistan pazarında kendimizi birinci sınıf fakat uygun fiyatlı bir marka olarak konumlandırmayı ve ürünlerimizi rekabetçi fiyatlarla satışa sunmayı hedefliyoruz” dedi.