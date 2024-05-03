“Konkordato abartılı bir şekilde gündeme getiriliyor”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Son dönemde İnegöl hakkında çokça konuşulan konkordato söylemleri ile ilgili konuşan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Ekonomik gücüyle iller arasında 22. sırada yer alan, yıllık 1.7 milyar doların üzerinde dış ticaret hacmine sahip olan, 1.5 milyar doları ihracat ve 300 milyon dolara yakın da ithalatı bulunan ve devamlı dış ticaret fazlası veren İnegöl ile ilgili maalesef bir süredir yanlış bir algı ortaya konmaya çalışılıyor. İnegöl’de 24 bin işletme faaliyette. Ekonomideki sorunlar ülkemizin diğer şehirlerini olduğu gibi İnegöl’ü de etkiliyor. Ancak, İnegöl, ekonomisi çok güçlü ve dinamik bir şehir. Yapılan belirlemelere göre son 5 yılda sadece 53 firma konkordato başvurusu yaptı ve bunlardan sadece 5-6 tanesi faaliyetine son verdi. Buna karşın konkordato konusu abartılı bir şekilde gündeme getiriliyor. Sanki İnegöl’de genel bir ekonomik sıkıntı var gibi lanse edilmeye çalışılıyor. Bunun İnegöl ekonomisiyle alakalı maksatlı olarak yapıldığını düşünüyoruz. Kamuoyunun bunlara itibar etmemesini ve prim vermemesini istiyoruz” diye konuştu.