Konukoğlu: Gaziantepli sanayici elini taşın altına koymaktan çekinmez

TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Ekim Ayı Meclis Toplantısı'nın açılış konuşmasını yapan GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantepli sanayicilerin koşullar ne kadar zor olursa olsun elini taşın altına koymaktan vazgeçmediğini söyledi.

Konukoğlu, "Geldiğimiz noktada sanayicilerimiz farklı farklı sektörlerde uluslararası rakiplerine karşı mücadele gücünü artırmak hedefiyle çalışmaktadır. Bölgemiz ve dünyanın belirli noktalarında yaşanan sorunların ihracatımıza etkileri, küresel çaptaki ekonomik sıkıntıları da göz önünde bulundurarak; bu dönemde ülkemizi ve iş dünyamızı iyi konumlandırabilmemiz için gereken adımları hızla atmamız gerekiyor. Bunun için de kamu-özel sektör diyaloğunu daha da sıklaştırmak, kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içerisinde ortak akılla bu süreci geliştirmek durumundayız. Her şartta ayakta kalmayı bilen sanayicilerimizin ve iş dünyamızın birlik ve beraberlik içerisinde yaşanan zorlukların da üstesinden geleceğine inanıyorum" dedi.

Ünverdi: Teşvik konusu gündemimizde

Gaziantep Sanayi Odası olarak yeşil üretim ve dijitalleşme başta olmak üzere sanayiyi geleceğe taşıyacak yenilikçi adımlara devam ettiklerini belirten GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ekonomide yaşanan güncel gelişmelere değinerek, “Teşvik konusu hep gündemimizde oldu ve ilgili kurumlara çok defa bu konuyu ilettik. Devletimiz tarafından da yeni bir teşvik yasasında sona gelindiği belirtiliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır, ‘Yerel Kalkınma Hamlesi’ başlığı ile verilecek teşviklerde sadeleşmeye gidileceği, yeni teşvik sisteminde kalkınma ajanslarının daha fazla devrede olacağını ve en önemli olarak da her şehirde öne çıkan alanlara ileri düzeyde teşvikler vererek endüstriyel üretimi artıracaklarını belirttiler” şeklinde konuştu.