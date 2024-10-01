“Konut ihtiyacı yaratacak yatırımlar Nilüfer’e yapılmamalı”

ALİ ŞAHİN-ESRA ÖZARFAT/BURSA

Türkiye’de gelişmişlik endeksi sıralamasında 8. basamakta yer alan ve Bursa’daki birçok sanayi bölgesini bünyesinde barındıran Nilüfer’in mevcut yapısını korumayı ve sürdürülebilir bir biçimde bu süreci yönetmek istediklerini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “İlçemizin gelişmişlik seviyesini daha yukarılara çıkarmak istiyoruz. Bu konuda aksiyon alabilme adına öncelikli olarak Bursa’nın büyük ölçekli planlarının tamamlanması gerekiyor. Mevcutta batıya yığılmış bir şehirde yaşıyoruz. Sanayi, Özel okullar, özel hastaneler hep şehrin batısında. Bütüncül bir plan ile şehrin yol haritasını çıkardıktan sonra biz üzerimize düşen daha küçük ölçekli planlarla Nilüfer’in mevcut seviyesini sürdürülebilir olarak daha yukarılara çıkaracak adımları atacağız” dedi.

Özdemir ayrıca insanların çalışmak, eğlenmek, eğitim almak gibi birçok faaliyet için Nilüfer’e gelmesinden dolayı ilçede önemli bir hareketlilik olduğunu ve bunun da beraberinde bir rant baskısı getirdiğini söyledi.

“Kırsal mahalleleri kooperatifleştirmeye başladık”

Nilüfer’de yeni imar alanları için yer olmadığını ve gıda üretimi yapılan alanların da gelecek projeksiyonları adına korunması gerektiğini savunan Özdemir, “Gıda her geçen gün daha da önemli hale geliyor. Bu sebeple gıda üretimi yapılan alanları korumalıyız. Köylerimizdeki çiftçilerimizin yaş ortalaması 55-60 civarında. Belediye olarak tersine göçü desteklemek adına bütün kırsal mahallelerimizde kooperatifleşme çalışmalarına başladık. Çiftçimizin ürettiği bu ürünleri pazara sunmasına aracılık edecek bu kooperatiflere biz de bünyemizdeki kooperatif aracılığıyla alım garantisi vererek destek olacağız. Amacımız şehrin merkezindeki kazancın kırsalda da elde edilebilir olduğunu göstererek hem tersine göçü hem de gelecek adına çok önemli olan gıda arzının sürdürülebilirliğine katkı koymak” dedi. Özdemir kırsalda miras yoluyla bölünen ve ekilmeyen arazilerin de yine kooperatifler aracılığı ile kiralanarak üretime kazandırılacağını vurguladı.

Gölyazı ve civarındaki bölgeyi turistlerin konaklayabilecekleri bir destinasyon haline getirmek üzere çalışma başlattıklarını belirten Özdemir ayrıca bu kapsamda bölgede seyir terası, yüksek standartlı yeme içme mekanları ile pansiyonculuğun geliştirilmesi gibi adımları atacaklarını söyledi.

“Geleneksel sanayi Anadolu’ya kaymalı”

Son dönemde sermaye baskısının tarım alanları üzerinde olumsuz etki yaptığını söyleyen Özdemir, “Bizim Nilüfer’de yeni konu ihtiyacı doğuracak hiçbir projeyi hayata geçirmememiz gerekiyor. Bursa’nın geleneksel sanayiye ve büyük ölçekli sanayi alanlarına ihtiyacı yok. Bursa’nın yüksek teknoloji üretim merkezi olması ve geleneksel sanayinin Anadolu coğrafyasına yönlendirilmesi gerekli. Yüksek teknoloji organize sanayi bölgelerinden değil odalardan, ofislerden çıkıyor. Bursa olarak bu yetkinliğe sahip bir şehiriz” diye konuştu.

İlçede oluşan rant baskısını vatandaşların faydasına çevirmeye özen gösterdiklerini söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Halihazırda inşaat izni alınmış ve temeli atılmış hiçbir projeyi durdurmadık ama temeli atılmamış ve imar planına aykırı projelerde tadilat talep ettik” dedi.

Özdemir ayrıca Nilüfer’i depreme hazırlamak için de çalıştıklarını vurgularken “Önceliğimiz kentsel dönüşüm projeleri ile konut yapılarını fay hatlarından uzaklaştırmak. Parsel bazlı dönüşümler bu alanda elimizi sıkıştırsa da Büyükşehir Belediyesi’nin bu kapsamda ada bazlı çalışmaları kısmen de olsa çalışmalarımızı destekleyecek. Deprem lojistik merkezi, gıda merkezi ve ağır vasıta parkını yan yana olacak şekilde ilçemizde konuşlandıracağız. Bu merkez deprem anında ilk müdahaleyi kolaylaştıracak. Ayrıca deprem parkları kuracağız. Bu parklar güneşten enerjisi üretebilen, deprem anına kadar içerisinde ekipman ve konserve gıda barındıran, deprem sonrasında da tuvalet olarak kullanılabilecek depreme dayanıklı yapılar olacak” diye konuştu.