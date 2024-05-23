Konya Asansör ve Teknolojileri Fuarı kapılarını açtı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Vizyon Sektörel Fuarcılık tarafından sektör derneklerinin destekleri ile düzenlenen ELEVEX 2024 Asansör ve Teknolojileri Fuarı, KTO Uluslararası Fuar Merkezi’nde açıldı. Açılışın ardından protokol üyeleri firmaların stantlarını ziyaret etti.

“Sektör üretiminin yüzde 40’ı Konya’da yapılıyor”

KTO Başkanı Selçuk Öztürk, “Şehrimiz, bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Konya Asansör ve Teknolojileri Fuarı’na ev sahipliği yapmaktadır. Ülkemiz ihracatında sürekli artış gösteren ve yıllık 500 milyon dolar asansör ve asansör aksamı ihracı hedefinde ilerleyen sektörün bu hedefi gerçekleştirmesi için Konyalı firmalarımız kararlılıkla çalışmaya devam etmektedir. Sektör üretiminin ve ihracatının yaklaşık yüzde 40’ı Konya’dan yapılmaktadır. Bu rakamı önemli bulduğumuzu ifade ederek, Konyalı firmalarımızı tebrik ediyorum. Konya Asansör ve Teknolojileri Fuarı’nın gelecekte dünya çapında sayılı fuarlar arasına girmesi için üzerimize düşen her türlü görevi yerine getireceğiz. Sektör temsilcisi dernek ve firmalarımızın da bu fuara sahip çıkarak, bu hedef için katkı sağlayacaklarına inanıyoruz” dedi.

“Fuarlara destek vermeye devam edeceğiz”

Elevex Konya Asansör ve Teknolojileri Fuarı’nın sektör için önemli bir organizasyon olduğunu belirten Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen de “Fuarda 200'e yakın firmamız stant açmış durumda. Çin, Brezilya, Dubai, Almanya, Rusya, Hindistan gibi ülkelerden de katılımcılar var. Sektördeki 500 milyon dolara yakın ihracatın yarısına yakını şehrimizden yapılıyor. İnşallah bu fuarda sağlanacak yeni iş birlikleri ile birlikte bu rakamlar daha yukarılara çıkacak. Konya Sanayi Odası olarak biz de fuarlara destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

22 – 25 Mayıs 2024 tarihleri arasında devem edecek olan ELEVEX 2024 Asansör ve Teknolojileri Fuarı’nda, konut ve ticari bina asansörlerinden hastane asansörlerine, ev içi asansör ve kişisel taşıyıcılardan oto asansörlerine, yük ve servis asansörlerinden engelli asansörlerine kadar dikey ulaşım teknolojileri ile yürüyen merdiven ve yollara ilişkin tüm yenilikler bir arada sergilenecek.