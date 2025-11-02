Konya, Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu’na ev sahipliği yapacak

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Anadolu’dan dünyayı aydınlatan Mevlâna diyarı, Selçuklunun başkenti Konya, uluslararası bir programa ev sahipliği yapacak. Asya’dan Balkanlara insanın yürüyüşünde her durakta bir ses alıp, her mekânda bir söz bırakan Türkçe’nin ve Türkolojinin etkisi Konya’da konuşulacak. Türkiye Maarif Vakfı tarafından ilki Arnavutluk’ta, İkincisi İstanbul’da, Üçüncüsü Bosna’da düzenlenen Uluslararası Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu bu yıl 5-7 Kasım’da Konya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 4. kez alanında uzman araştırmacıları bir araya getirecek. 10 farklı ülkeden akademisyen, şair, yazarları katılımcılarla yapılacak sempozyumun bu seneki teması “Balkanlar’da Göç ve Göçün İzleri” 4. Uluslararası Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu Konya’dan dünyaya seslenecek.

Türkçe ve Türkoloji Uzmanlarını Konya’da buluşacak

Sempozyumu, Türkiye’nin eğitim diplomasisi alanındaki kurumu olan; 512’si K-12 düzeyi okulları olmak üzere, eğitim merkezleri, Türkiye Araştırmaları Merkezleri, yurt ve Arnavutluk ile Kırgızistan’da birer üniversite ile 600’e yakın eğitim kurumunda 70 bin öğrencisiyle Türkiye Maarif Vakfı organize ediyor.

Okul sayısı ve yaygınlık açısından dünya uluslararası eğitim liginde ilk beşte ülkemizi temsil eden TMV, ülkelerin insan kaynağının geliştirmek, diasporadaki Türk çocuklarına güvenilir, şeffaf nitelikli eğitim ortamının sağlamanın yanında dünyadaki Türk nüfusu, Türkoloji ve Türkçe’ye yönelik de kültürel etkileşim faaliyetleri yürütüyor.

Anadolu ve Balkanların kültürel bağlarını Türkçe sağlıyor

Bu çerçevede Türkiye Maarif Vakfı, Tiran New York Üniversitesi Balkan Araştırmaları Merkezi ve üniversitelerle iş birliği ile Balkanlarda Türkçe öğretimi ve Türkoloji alanında yapılan çalışmaları ortaya koymak ve bu çalışmaları kamuoyunun istifadesine sunmak amacıyla 2022 yılından bu yana her yıl sempozyum düzenliyor.

Tiran, İstanbul, Saraybosna ve Konya: Türkçe’nin kültür durakları

Uluslararası Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu'nun ilki 2022 yılında Arnavutluk'ta Tiran New York Üniversitesi ev sahipliğinde, ikincisi “Kültürel Etkileşim” temasıyla 2023 yılında Türkiye'de İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde ve üçüncüsü 2024 yılında Bosna-Hersek'te "Şehir, Kültür ve Medeniyet: Balkanlar" temasıyla, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ev sahipliğinde TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının destekleriyle gerçekleştirilmişti.

Sempozyuma 3 yılda toplam 334 farklı araştırmacı 364 bildiri ile katıldığı ve kitaplaştırılan sempozyumun dördüncüsüne Konya ev sahipliği yapacak.

Balkanlarda göç ve göçün izleri Konya’da konuşulacak

TMV-Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yapılacak Sempozyumun paydaşları arasında TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, YTB, Tiran New York Üniversitesi, Selçuk, Necmettin Erbakan, Konya Teknik, Konya Karatay ve Konya Gıda ve Tarım Üniversitelerinin paylaşlığında 5-7 Kasım 2025 tarihlerinde Konya'da gerçekleştiriliyor. Sempozyumun bu yılki teması "Balkanlarda Göç ve Göçün İzleri" ni her yönüyle ele alacak. Bu bağlamda göç olgusunun dil, edebiyat, sanat, eğitim ve toplumsal hayata yansımaları alt tema olarak Balkanlarda Türkçe öğretimi ve Türkoloji çalışmaları kapsamında konuşulacak.

4. Uluslararası Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu’na Türkiye hariç 9 farklı ülkeden kabul alan 81 bildiri sahibi sempozyuma katılacak.

Sempozyumun açış konuşmalarını Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut M. Özdil’in yapacak. Ayrıcı TMV Başkanı Mahmut M. Özdil tarafından “Eğitim Diplomasisi” konulu konferans verilecek.

Açılışın ardından Sempozyum ilk paneli ile başlayacak. TMV Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili başkanlığında “Balkanlarda Göç ve Göçün İzleri” panelinde Türkiye’den Prof. Dr. Mustafa İSEN, Kuzey Makedonya’dan Leyla Şerif EMİN, Türkiye/Yunanistan’dan Ahmet TÜRKER konuşacak.

Konunun ve temanın çok çeşitli alanlarında çok farklı konuşma ve takdimlerin yapılacağı Sempozyum boyunca bildirilerin sunulması dışında “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi” konulu çalıştay, Furkan Güleç tarafından da “Yollar ve İzler” adlı yaratıcı drama atölyesi gerçekleştirilecek.