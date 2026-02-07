Konya BAYDER 4 kişiyi daha hayata bağladı

Bağımsız Yaşam Derneği (BAYDER) Konya Eğitim Merkezi, madde ve kumar bağımlılığıyla mücadelede sunduğu çok yönlü eğitim ve rehabilitasyon modeliyle örnek oluyor. Bugüne kadar 160'ın üzerinde mezun veren kurum 4 yeni mezunu daha hayata bağladı. Konya BAYDER'in tesislerinde mezuniyete özel anlamlı bir gece düzenlendi.

Geceye Konya Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, AK Parti Konya Eski Milletvekili Ahmet Sorgun, Çocuk Kalbi Dayanışma ve Koruma Derneği Başkanı Şeyma Biçer Yıldırım, Necip Çimen, Yunus Derebağ gibi tanınmış iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı.

"Herkesin sahip çıkması gereken bir oluşum"

Konya BAYDER Başkanı Hüseyin Bulmaz, gecenin anlam ve önemine dair yaptığı konuşmada, derneklerinin çok önemli bir görev üstlendiğini vurguladı. Bulmaz, "Bağımsız Yaşam Derneği, ülkemiz için çok kıymetli bir görev üstlendi. Burada bu illetle mücadele noktasında ciddi emek veriliyor. Ekibimiz ve sosyal imkanlarımız üst seviyede. Herkesin sahip çıkması gereken bir oluşum. Biz sadece maddi olarak değil manevi olarak da büyük desteğe ihtiyaç duyuyoruz. Bugün 4 bağımlımızı daha kurtarmanın heyecanını da sizlerle paylaşıyoruz. Bu özel gecede bizi yalnız bırakmayan emniyet müdürümüze, milletvekilimize, Çocuk Kalbi Derneği Başkanımız ve yönetimine, iş adamı dostlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Gecenin sonunda mezunlara belgeleri takdim edildi. Aynı zamanda Çocuk Kalbi Koruma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şeyma Biçer Yıldırım Başkan Yardımcısı Ferda Okur, yönetim kurulu üyeleri Naile Bulmaz, Afitap Sözen, İbrahim Çiçekçi, faaliyetlerinden dolayı Konya BAYDER Başkanı Hüseyin Bulmaz'a hediye takdiminde bulunarak, Çocuk Kalbi olarak tüm faaliyetlerinde yanlarında oldukları mesajını verdi.

Konya BAYDER, Meram Alakova'daki merkezinde 17 yaştan 60 yaşına kadar Türkiye'nin her bölgesinden gelen bağımlılara, danışmanlık hizmeti veriyor.