Konya Bedesteni Hatay'a inşaa ediliyor

Burcu SUNA



KONYA - MÜSİAD Konya Şube Başkanı Mehmet Hilmi Kağnıcı, şehrin ticari yaşamını canlandırmak için böyle bir çalışma yaptıklarını belirterek, “Ticaretin hızlanması için, şartların bir an önce düzelmesi için yeni bir aksiyon almamız gerekiyordu. Sayın Valimizin yönlendirmesiyle, Genel Başkanımızın tensipleriyle, Büyükşehir Belediye Başkanımızın altyapı yardımlarıyla, Sanayi Odamızın destekleriyle biz 152 dükkandan oluşan bir bedesten kurma çalışmalarına başladık.

Yaklaşık 20 metrekarelik kapalı alana haiz olan ve 40 metrekarelik dükkanlardan oluşan bir bedesten oluşturmaya çalışıyoruz” dedi. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı da, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın depremin ilk anından itibaren adeta şehrin altyapısını yeniden inşa ettiğine dikkat çekerek, depremin ilk anından itibaren desteklerini esirgemediklerini ifade etti.

“Ticari hayatı canlandıracak bir faaliyetin içerisindeyiz”

Başkan Altay ise, “Konya Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, odalarımız, borsalarımız, önce arama-kurtarma faaliyetlerine başlamıştık. Sonra insani yardımla devam etmiştik. Şu an altyapı çalışmalarını yürütüyoruz. MÜSİAD Konya Şubemiz de depremin ilk anından itibaren özellikle yardım faaliyetlerinin organize edilmesi konusunda çok büyük fedakarlık, özveri ve başarı ortaya koydu.

Şimdi Konya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde altyapı faaliyetlerine devam ediyoruz. Bir taraftan Sanayi Odamız, Borsamız, Ticaret Odamız, Karatay, Meram, Selçuklu belediyelerimizle birlikte konteyner kentler inşa ediyoruz. Burada özellikle MÜSİAD desteğiyle şehrin ticari hayatını canlandıracak bir faaliyetin içerisindeyiz” bilgilerine yer verdi.

“700 civarında müracaat var”

Hatay’da koordinatör vali görevini yürüten Burdur Valisi Ali Arslantaş da“Depremden etkilenen 13 bin esnafımız var. Küçük esnafımız var. Burada da yaklaşık yüzde birini barındıracağız. Buranın müracaatlarını bile aldık biz. Yaklaşık 700 civarında müracaat eden var burası için. Bunların da kuralarını çekmeye başlayacağız.