Konya bu düğünde buluştu; Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, oğlunu evlendirdi

Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen'in oğlu Mehmet Büyükeğen ile Merve Taşar, Konya'da düzenlenen düğün töreniyle dünyaevine girdi.

Çiftin nikahını Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay kıydı.

Çiftin nikah şahitliğini ise, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanı sıra Konya Valisi İbrahim Akın, Ankara Valisi Yakup Canbolat, Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Şakir Uslu, Konya Garnizon ve Hava Savunma Komutanı Tümgeneral Yusuf Diker, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Konya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, AK Parti Konya milletvekilleri Mehmet Baykan, Ziya Altunyaldız, Orhan Erdem, Mustafa Hakan Özer, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ve bazı iş insanları ile protokol üyeleri yaptı.

Ekonomi Gazetesi olarak Büyükeğen ve Taşar ailelerini tebrik eder, genç çifte mutluluklar dileriz.