Konya Büyükşehir, 11 ilde depremzede çocuklara özel etkinlikler başlattı

Burcu SUNA



KONYA - Konya Büyükşehir Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş olan yıkıcı depremlerden olumsuz etkilenen çocuklara destek olmak için deprem bölgesinde çeşitli etkinlikler düzenliyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, depremin ilk anından itibaren altyapı, lojistik, su çalışmaları, barınma, mobil mutfak, haberleşme ve enerji sağlama gibi her türlü insani ihtiyacı karşılamak için Konya olarak tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirterek, bunların yanında çocuklarda oluşan izleri silmek için çocuk etkinlikleri başlattıklarını söyledi.

Konya Bilim TIRI’nı Hatay’da çocuklarla buluşturmaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan Altay, ayrıca depremden etkilenen 11 şehri kapsayan çocuk etkinlikleri başlattıklarını ifade etti. Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Etkinlik ekibinin ilk olarak Gaziantep Islahiye’de çocuklarla buluştuğunu kaydeden Başkan Altay,

“Çocuklarımızın kendilerini iyi hissetmelerine ve gelişimlerine katkı sağlamak için Konya’mızın ilçelerinde yapmayı planladığımız etkinliklerimizi deprem bölgesine kaydırdık, 11 ilimizde 20 gün sürecek bir etkinlik hazırladık. Depremzede çocuklarımızın içinde bulundukları durumdan sıyrılıp hoşça vakit geçirmeleri için biz de elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

11 ilde yapılacak etkinlikler



Deprem bölgesindeki çocuklara yönelik etkinlikler Gaziantep’in Islahiye ilçesinden sonra Gaziantep’in Nurdağı ilçesi, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye ve Adana’da devam edecek. Etkinlikler kapsamında; Niloya ve Kukuli müzikalleri, yüz boyama etkinlikleri, ahşap boyama, seramik boyama, şişme oyun parkı, çocuk alanları oluşturuluyor, çocuklara çeşitli oyuncaklar, balon, forma ve atkı hediye ediliyor.

