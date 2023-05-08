Konya Büyükşehir 31 ilçede ürün çeşitliliğini artırmak için çiftçiye destek oluyor
Konya’nın 31 ilçesinde ürün çeşitliliğini artırmak ve kırsal kalkınmayı sağlamak için daha önce başvurularını aldığı 1.193 dekar alanda dikilmek üzere 115 bin adet kayısı, badem, kekik,adaçayı asma, elma, ceviz, aronya, böğürtlen, ahududu, vişne fidanı desteğinde bulunan Konya Belediyesi, son olarak badem,kayısı, kekik, adaçayı ve tıbbi nane dağıtımı da yaparak Konyalı çiftçiye desteğini sürdürdü.
Burcu SUNA
KONYA - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Büyükşehir Yasası sonrası ilçelerde kırsal kalkınmayı artırarak vatandaşların yaşadıkları bölgelerde refah seviyelerinin yükseltilmesi için tarımsal desteklemelere büyük önem verdiklerini söyledi.
Bu kapsamda Büyükşehir olarak fide ve fidan desteğine aralıksız devam ettiklerini vurgulayan Başkan Altay, “Daha önce başvurularını aldığımız Konya genelinde 1.193 dekar alanda dikilmek üzere 115 bin adet; asma, elma, ceviz, aronya, böğürtlen, ahududu, vişne fidanı dağıtımı yapmıştık.
Yine 31 ilçemizde hem ürün çeşitliliğinin artırılması hem de çiftçilerimizin daha çok gelir elde etmesi amacıyla; 194 dekar alanda 9.750 adet badem fidanı, 52 dekar alanda 2.600 adet kayısı fidanı, 17 dekar alanda 112 bin adet kekik fidesi, 10 dekar alanda da 30 bin adet adaçayı fidesi ve 72 bin adette tıbbi nane desteklemesi yaparak fidan ve fidelerimizi çiftçilerimize dağıttık. Üretime katılan tüm hemşehrilerimize bereketli olsun inşallah” diye konuştu.