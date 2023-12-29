Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 60 bin sanatseveri buluşturdu

MUHAMMET YİĞİTOĞLU/KONYA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şehir Tiyatrosu’nun birbirinden başarılı oyunlarla şehrin kültürel aktivitelerine destek vererek önemli bir görevi üstlendiğini ifade etti.

Konya’nın ulusal ve uluslararası birçok alanda adından başarıyla söz ettirdiğini anımsatan Başkan Altay, şunları kaydetti:

“Konya’mız artık sanayi ve tarım şehri ünvanlarının yanı sıra turizm, kültür ve sanat gibi alanlarla da ön plana çıkıyor. Bu alanlarda yaptığımız Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi, Depo No: 4, Darü’l-Mülk Sergi Sarayı gibi dikkati çeken projeler, hemşehrilerimiz ve şehir dışından gelen ziyaretçilerimiz tarafından büyük beğeni topluyor. 7’den 70’e toplumun her kesimden insanımızın sosyal ve kültürel anlamda kazanımlar elde ettiği Şehir Tiyatromuzdaki başarılı oyunlarımız da Konya’nın kültür ve sanat hayatının önemli bir parçası olmayı sürdürüyor. Şehir Tiyatromuz; 2023 yılında 116 gösterim sunarak, toplamda 60 bin 334 seyirciyi tiyatroyla buluşturdu. 2018 yılından bu yana ise toplamda 588 gösterim sayısına ulaşarak, 331 bin 354 izleyiciyi bir araya getirdi. Ayrıca 750 kişilik salonlarda ortalama yüzde 69’luk bir dolum oranına ulaşarak bu alanda önemli bir başarı elde etmiş olduk. 2024 yılında da oyunlarımız izleyiciyle buluşmaya devam edecek. Salonlarımızı dolduran tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.”

Şehir Tiyatrosu sanatseverlerle buluşmaya devam edecek

Konya Şehir Tiyatrosu’nda 2023 yılında sahnelenen Mavi Kuş, Pati Kardeşliği, Barsisa, Amak-ı Hayal, Korkma, Nizamülmülk, Kamyon, Vali Hanım, Keykubad, Bir Adam Yaratmak ve Misafir gibi oyunlar sanatseverlerden tam not aldı.

Konya Şehir Tiyatrosu yeni sezonda da farklı oyunlarla izleyicilerin karşısına çıkmaya devam edecek.