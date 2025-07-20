Konya Büyükşehir Belediyesi, susuz tarıma desteğini sürdürüyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’nin tahıl ambarı Konya’da alternatif tarım modellerinde hayata geçirdikleri uygulamalar sayesinde son yıllarda bu alanda da öncü şehirlerden biri haline geldiklerini ifade etti.

Başkan Altay: “Yeni gelir kapıları açıyoruz”

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak kuraklıkla mücadelede Konya çiftçisini desteklemeye devam ettiklerini belirten Başkan Altay, “İklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele için artık klasik yöntemlerin ötesine geçmemiz gerekiyor. Bu nedenle susuz tarım uygulamalarını önemsiyor, kuraklığa dayanıklı bitkilerle üretim yaparak çiftçimize yeni fırsatlar sunuyor, yeni gelir kapıları oluşturuyoruz. Atıl ve kıraç arazilerde kullanılmak üzere çiftçimize yüzde 85 hibe ile 861 bin 600 adet kekik fidesi dağıttık ve bu sayede 123 dekar alan üretime kazandırıldı. Bu kapsamda Güneysınır ilçemizde daha önce ekimi yapılan kekiklerin hasat işlemi gerçekleştirildi. Ayrıca bölgeye kazandırdığımız damıtma tesislerimizde elde ettiğimiz kekik yağını da ekonomiye kazandırmış oluyoruz. Çiftçimiz için bereketli olmasını diliyorum” diye konuştu.

Desteklemeden faydalanarak kekik üretimi yapan Güneysınırlı çiftçiler de her zaman üreticinin yanında olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

Ekonomik ömrü 7 yıl

Tıbbi aromatik bitkilerden kekik; baharat, ilaç, kozmetik ve kimya sektörü̈ başta olmak üzere pek çok kullanım alanına sahip. Birçok kekik türünün gen merkezi ve anavatanı konumunda olan Türkiye, bazı bölgelerde farklı türler doğadan toplanarak pazarlanıyor. Tarla koşullarında ise genel olarak İzmir Kekiği (Origanum onites L.) ile İstanbul Kekiği (Origanum vulgare L.) türlerinin kültürü̈ yapılıyor. Ekonomik ömrü̈ 7 yıl olan kekikten iyi bakım şartlarında ise 10 yıla kadar ürün alınabiliyor.