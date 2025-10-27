Konya Büyükşehir Belediyesi’nden 65 milyonluk su yatırımı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Seydişehir’de esnafla, vatandaşla ve yerel basınla bir araya gelerek Çaltepesi Su Yumuşatma Tesisinin açılışını gerçekleştirdi.

Başkan Altay’ın Seydişehir programı Roma dönemine ait mezar kalıntılarının bulunduğu antik gömü alanında (nekropol) gerçekleştirilen inceleme ziyaretiyle başladı.

Geçmişin izlerini taşıyan nekropolde incelemelerde bulunduklarını belirten Başkan Altay, “Bu alan, Roma döneminden günümüze ulaşan önemli bir arkeolojik miras niteliğinde. Tarihimize ışık tutan bu değerli alanın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir tarafından ilçeye kazandırılan Şehir Konağı’nda yerel basınla bir araya gelen, Aile Sanat ve Eğitim Merkezi (ASEM) kursiyerleriyle buluşan Başkan Altay, Seydişehir Belediyesi’ni ziyaret ederek belediye başkanı Hasan Ustaoğlu ile de bir araya geldi. Başkan Altay ilçe esnafını da ziyaret ederek hayırlı işler diledi.

Çaltepesi Su Yumuşatma Tesisi açıldı

Başkan Altay, Seyyid Harun Veli Camii’nde öğle namazı sonrası vatandaşlarla selamlaştıktan sonra Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İLBANK desteğiyle Seydişehir’e kazandırılan Çaltepesi Su Yumuşatma Tesisinin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta konuşan KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, hayata geçen tesisle Seydişehir’e daha kaliteli, daha nitelikli su vermeyi amaçladıklarını kaydederek, “Yaklaşık 100 litre saniye kapasiteli olan tesiste sertlik seviyesi 10 ile 20 Fransız sertliğinde olacak. Tesisimizin Seydişehir’imize, Konya’mıza hayırlı ve mübarek olmasını diliyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“Büyükşehir Belediye Başkanı’mıza yürekten teşekkür ediyoruz”

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Çaltepe mevkisinden çıkan içme suyundan 6 mahalleden yaklaşık 20 bin kişin faydalandığını ifade ederek, “Buradan çıkan içme suyumuzun daha kaliteli hale gelmesi amacıyla Büyükşehir Belediyemiz tarafından ilçemize kazandırılan bu yatırım çok büyük önem taşıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımıza yürekten teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Suyun sertliği 38’den 10 ve 20 arasına düşüyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Seydişehir’e birisi Kuğulu Park Tesisleri birisi de Çaltepe mevkisi olmak üzere iki farklı noktadan içme suyu sağladıklarını belirterek, “Geldiğimiz her ziyarette bu bölgeden içme suyu temin ettiğimiz 6 mahallemizde suyun sertliğiyle ilgili özellikle hanım kardeşlerimizin çok yoğun şikayeti vardı. Çeşitli çareler aradık başka kaynaklardan besleyebilir miyiz? Diye ama maalesef imkan olmadı. Onun için buradaki tesis inşa edildi. Suyun sertliğinin 38 sertlikten 10 ve 20 arasına, neredeyse yarısından daha fazla düşeceği bir tesisi bugün hayata geçirmiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşlarımız çok daha konforlu bir su kullanımına kavuşmuş olacak”

Özellikle yağışların azaldığı, iklim değişikliğinin etkilerinin fazlaca hissedildiği bu dönemde su kaynaklarının korunması ve ekonomik kullanılması gerektiğine dikkat çeken Başkan Altay, “Dolayısıyla buradaki su kaynağımızın debisiyle ilgili bir sorun yok ama sertlikle ilgili bir sorun vardı. O da özellikle içme ve kullanma suyunda konfor problemi oluşturuyordu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile İLBANK desteğiyle bu tesisi güncel bedelle 65 milyon liraya mal ettik. Saha ve peyzaj düzenlemelerini tamamladıktan sonra kullanıma açmış olacağız. Böylece vatandaşlarımız çok daha konforlu bir su kullanımına kavuşmuş olacak” açıklamasını yaptı.

“Çeşmeden akan her su damlasını mutlaka tasarruf etmemiz gerekiyor”

Konuşmasına su tasarrufuna vurgu yaparak devam eden Başkan Altay, “Biz ne kadar yatırım yaparsak yapalım, ne kadar uğraşırsak uğraşalım rahmet olmadan suyu bulmak mümkün değil. Onun için bulduğumuz her su kaynağını, çeşmeden akan her su damlasını mutlaka tasarruf etmemiz gerekiyor. Bu, ülkemiz için artık bir milli güvenlik meselesi haline dönüştü. Konya da ülkemiz sınırları içerisinde bu riskten en fazla zarar görecek şehirlerin başında geliyor. Onun için biz bir taraftan kaynakların verimli kullanılması için çalışmalar yaparken bir taraftan da tasarrufla ilgili konuları mutlaka ifade ediyoruz. İnşallah ‘hep birlikte çocuklarımıza çok daha güzel bir Konya’yı emanet etmeyi Rabbim nasip etsin’ diye dua ediyoruz” dedi.

“Milletimize hizmet yönünde gece gündüz demeden çalışıyoruz”

Seydişehir’de çeşitli yatırımlar gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Altay, “Seydişehir’deki tek yatırımımız bu değil. Özellikle Seydişehir Atık Su Arıtma Tesisimiz, Suğla ve Taraşçı Arıtma Tesisleri’mizi biliyorsunuz tamamlayarak hizmetinize açmıştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi ‘şov yapmanın değil, icraat yapmanın, hizmet üretmenin, ülkemize ve şehirlerimize eser kazandırmanın peşinde koştuk’ diyerek milletimize hizmet yönünde gece gündüz demeden çalışıyoruz, çaba sarf ediyoruz” dedi.

“İnsanımız her şeyin en iyisine en güzeline layık”

Başkan Altay, Seydişehir denilince Seydişehir’in kalbi Seyyid Harun Veli Hazretleri’nin Türbesinin ve Camisi’nin bulunduğu alanın akıllara geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Özellikle orada yapmış olduğumuz düzenlemeler artık Seydişehir’e gelen ziyaretçiler ve Seydişehirliler için bir konfor alanına dönüştü. Otoparkla ilgili sorunları belediye başkanımızla konuşuyoruz. Bu konuda da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yine Bakırcı Evi restorasyonunu tamamladık. İlçemize çok güzel bir itfaiye merkezi kazandırdık. Bilgehanemiz, Lise Medeniyet Akademimiz çalışmalarına devam ediyor. Sosyal Kart ile vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Seydişehir’in bütün sorunlarıyla ilgileniyoruz. İnşallah bundan sonra da verdiğimiz sözleri yerine getirmek için çaba sarf edeceğiz, gayret edeceğiz. Çünkü insanımız her şeyin en iyisine en güzeline layık.”

“Bundan sonra da Seydişehirimiz için çalışmaya devam edeceğiz”

“Konya Modeli Belediyecilik” anlayışıyla titizlikle çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan Altay, “Biz ne zaman size ihtiyaç duysak, sandığı önünüze koysak Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bizlere çok büyük destek verdiniz. Onun için ne yaparsak yapalım biliyoruz ki hakkınızı ödeyemeyiz. Size layık olabilmek, Konya’yı ‘Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışıyla sadece şehrimizde değil, ülkemizde ve dünyada temsil etmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Çaltepe Arıtma Tesisleri’mizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah hanımlarımız çeşmeden akan suyun kalitesini fark edecekler. Bundan sonra da Seydişehir’imiz için çalışmaya, gayret etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 65 milyon lira maliyetle Seydişehir’e kazandırılan Çaltepesi Su Yumuşatma Tesisi dualarla açıldı.

Açılışa; Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Ramazan Arın, MHP Seydişehir İlçe Başkanı Kadir Kocabaş, meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar, kamu kurum ve kuruluşlarının daire amirleri, basın mensupları ve vatandaşlar da katıldı.