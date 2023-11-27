Konya Büyükşehir Belediyesi'nden 'Kudüs’ün Çocukları' için basın açıklaması

İBRAHİM ÇİÇEKÇİ / KONYA

Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanı Talut Kerem Cengiz, Kılıçarslan Şehir Meydanı’nda düzenlenen programda Gazze’deki kardeşlerinin yanında olduklarını anlatan bir açıklama yaptı.

Program için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür eden Cengiz, Filistin’e destek için gerçekleştirdiği konuşma dolayısıyla büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Filistinlilerin tüm dünyanın gözleri önünde sayısız zulme ve acıya göğüs germeye çalıştığını vurgulayan Cengiz, “Şehit olan, topraklarından sürülüp vatansız bırakılan Gazzeli kardeşlerimize selam göndermek istiyorum” dedi.

Cengiz, İsrail’in neredeyse bir asra yakın süredir sistematik olarak Filistin topraklarını işgal ederek yüz binlerce Filistinliyi kendi vatanlarından ayrılmaya mecbur bıraktığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

“Bu haksız politika nedeniyle Filistin toprakları, onlarca yıldır barıştan ve huzurdan mahrum kaldı. İsrail’in hiçbir ahlaki ve vicdani ilke gözetmeksizin yürüttüğü bu operasyon savaş değil, katliam ve soykırımdır. Filistinlilerin topraklarını işgal etmesi, kadın, çocuk demeden masumları katletmesi ve insanları öz vatanlarından sürgün etmesi bugünkü hadiselerin esas nedenidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi ‘adil bir barışın kaybedeni olmaz.’ Bu adalet de çoluk çocuk demeden acımasızca insanlığı katleden Siyonistlerin eliyle hükümleriyle değil, savaşta bile kadına, çocuğa ve yaşlılara dokunmayan zulmetmeyen, Allah’ın hükümlerinin hakim olduğu Müslümanların idaresinde tüm coğrafyaya hakim olacak başkenti Kudüs olan Filistin devletiyle sağlanabilecektir.”

Boykot güçlenerek devam etmeli

Yerli ve milli ürünlerin önemine vurgu yapan Cengiz, şöyle devam etti:“Ülkemiz genelinde yayılan İsrail malları boykotunu daha da güçlendirmenin arzusu içerisindeyim. Bu yüzden sizlerden ulaşabildiğimiz herkese bu bilinci aşılamanızı, mazlumların yanında çaba göstermenizi beklemekteyim. Kıymetli büyüklerim ve arkadaşlarım yaşanan bu vahşetin bize gösterdiği en önemli sonuçlardan biri de dünyada dostumuzun olmadığıdır. Çok çalışıp azmederek işimizi, görevimizi olabilecek en iyi şekilde yaparak ülkemizi kalkındırmamız gerekmektedir. Gerek Milli Teknoloji Hamlesinde gerekse ekonomik kalkınmada ülkemiz gençliğinin ve biz çocukların azmi belirleyici olacaktır. Unutmayalım ki güçlü bir Türkiye sadece güçlü bir Gazze, güçlü bir Müslüman dünyası anlamına gelmeyecek tüm mazlumların çatısı olacaktır.”

Hafız bir Bilgehane öğrencisinin Kuran-ı Kerim Tilaveti okumasıyla başlayan programda çocuklar, “Özgür Filistin İçin Ayaktayız”, “Bilgehane Öğrencileri Filistin’in Yanında”, “Çocuklar Ölmesin”, “Kalbimiz Filistin’le” yazılı Türkçe ve İngilizce pankartlar taşıdı.

Konya genelindeki tüm Bilgehanelerden bin 71 çocuğun katılım sağladığı, Kudüs Çalışma Grubu ve Bilgehaneler tarafından hazırlanan programa, aileler de destek verdi. “Nehirden Denize Özgür Filistin, “Çocuklar Ölmesin”, “Katil İsrail" sloganlarının atıldığı etkinlik, çocukların ellerindeki yeşil, kırmızı, siyah ve beyaz balonların gökyüzüne bırakılmasıyla son buldu.