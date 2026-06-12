Konya Büyükşehir, dev içme suyu yatırımlarına bir yenisini daha ekledi

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ahırlı ve Akören’de vatandaşlarla buluştu, 290 milyon liralık Suğla İçme Suyu İsale Hattı Projesi’nin İş Başlangıcını yaptı.

Başkan Altay ilçe ziyaretleri kapsamında ilk olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımına başlanan Seydişehir-Bozkır Devlet Yolu şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Başkan Altay daha sonra Ahırlı Akkise Mahallesi’nde Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek Suğla İçme Suyu İsale Hattı İş Başlangıç Programına katıldı.

Açılışta konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, bölgenin su ihtiyacını giderecek önemli proje üzerinde yıllardır çalıştıkları belirterek, projenin hayırlı olmasını diledi.

Ahırlı ve Yalıhüyük Belediye Başkanları, Başkan Altay’a teşekkür etti

Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, “Grup suyumuz bölgemize, memleketimize hayırlı, mübarek olsun. Konya'mızın uğuru Sayın Büyükşehir Belediye Başkanıma şükranlarımı arz ediyorum. Bölgemize verdiği hizmetlerden dolayı çok çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ahırlı Belediye Başkanı Ali Üzlük de projenin hayati önem taşıdığına vurgu yaparak, “Birçok mahallelerimizde susuzluk çekiyorduk. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız, KOSKİ Genel Müdürümüz, bu büyük projenin bizler için mimarı oldular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Makul olan bütün isteklerimizi yerine getiriyor. Her şeyde yardımcı oluyor” diye konuştu.

“Güçlü bir gelecek sağlam bir altyapıdan, planlı şehircilikten geçer”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da bölge insanının hayat kalitesini artıracak önemli bir yatırımın iş başlangıcını yaptıklarını kaydederek, “Konya Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerimizin ihtiyacını yerinde görmeye, hemşehrilerimizle doğrudan buluşmaya ve her ilçemize değer katacak yatırımları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bugün de ilçemizin ve bölgemizin içme suyu altyapısını güçlendirecek Suğla İçme Suyu İsale Hattı Yapım İşinin temelini hep birlikte atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Güçlü bir gelecek sağlam bir altyapıdan, planlı şehircilikten ve vatandaşlarımızın hayat kalitesini artıran kalıcı yatırımlardan geçmektedir” açıklamasını yaptı.

8.5 kilometre ana terfi hattı; 55.5 kilometre uzunluğunda içme suyu hattı inşa edilecek

Attıkları bu adımın bölgenin yarınlarına bırakacakları önemli eserlerden biri olacağını aktaran Başkan Altay, “Bu proje kapsamında Suğla Gölü'nün kuzeydoğusunda bulunan kuyulardan temin edilecek içme suyu, kurulacak terfi merkezleri aracılığıyla grup deposuna ulaştırılmış olacak. Ardından su, kurulan sistem sayesinde mahallelerimize güvenli ve kesintisiz bir şekilde verilecek. Çalışmalar çerçevesinde yaklaşık 8,5 kilometrelik ana terfi hattı ve toplam 55.5 kilometre uzunluğunda içme suyu hattını inşa edeceğiz. Bu sayede 2 bin metreküp kapasiteli grup suyu deposu yapımını da tamamlamış olacağız. Bununla birlikte iki ana terfi merkezi ve Bademli Mahallemize hizmet verecek ilave bir terfi merkezi olmak üzere toplam 3 terfi merkezi de hayata geçecek. Proje kapsamında ayrıca suyun uzaktan izlenmesi ve kontrolünü sağlayan modern Scada sistemleri kurulacak. Suyun miktarını ölçen yapılar, hava ve basınç tahliye noktaları inşa edilecek. Köprü ve dere geçişleri ile bağlantı hatları da tamamlanacak. Böylece bölgenin içme suyu sistemi modern teknoloji ile yönetilen daha güvenli ve daha sürdürülebilir bir yapıya inşallah kavuşmuş olacak” dedi.

“290 milyonluk proje Ahırlı ve Yülühüyük mahallelerini sağlıklı içme suyuna kavuşacak”

Başkan Altay, bu önemli yatırımın; Ahırlı, Akkise, Aliçerçi, Bademli, Balıklava, Büyüköz, Çiftlik, Erdoğan, Karacakuyu, Kayacık ve Küçüköz mahalleleri ile Yalıhüyük Arasöğüt, Saray ve Yalıhüyük Mahallelerine hizmet vereceğini anlatarak, “Toplam 290 milyon lira bedelle hayata geçireceğimiz bu büyük yatırım hemşehrilerimizin inşallah uzun süre sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişimini güvence altına alacaktır. Bölgemize ve şehrimize hayırlı, uğurlu olsun inşallah. Başta Sayın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, İLBANK Yönetim Kurulu Başkanımız ve Yönetim Kuruluna da teşekkür ediyorum. Bunlar uzun süreli finansmanla yapılan işler. Bu işleri öz kaynaklarla yapmak mümkün değil. Onun için İLBANK desteği bizim için çok kıymetli ve önemli” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek Suğla İçme Suyu İsale Hattı İş Başlangıcı dualarla yapıldı.

Programa; Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Bozkır Belediye Başkanı Nazif Karabulut, Hadim Belediye Başkanı Mehmet Çetiner, AK Parti Ahırlı İlçe Başkanı Mehmet Tugay, AK Parti Yalıhüyük İlçe Başkanı Bülent Tekin, AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Ramazan Arın da katıldı.

Başkan Altay, daha sonra bir kıraathanede buluştuğu Akkiseli vatandaşlarla sohbet ederek, görüş ve talepleri değerlendirdi.

Başkan Altay Akören’e de bir ziyaret gerçekleştirdi

Akkise’deki programların ardından Akören’e geçen Başkan Altay, burada önce Akören Belediyesi’ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı İsmail Arslan’la bir araya geldi.

AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Tulukcu Erkan, AK Parti Akören İlçe Başkanı Müzeyyen Çetinkaya, MHP Akören İlçe Başkanı Abdullah Cengiz’in de yer aldığı ziyarette Başkan Altay, ilçede devam eden ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında istişarelerde bulundu.

Başkan Altay daha sonra bir çay ocağında Akörenlilerle bir araya geldi.