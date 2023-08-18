'Konya Büyükşehir ile iş birliğimizin tüm şehirlere örnek olmasını diliyorum'

BURCU SUNA/KONYA

17,4 kilometrelik Konya Gar - Kayacık Lojistik Merkezi arasındaki ilk etabın ardından 2. ve 3. Sanayi Bölgesi içerisine girecek 2. etaptaki banliyö hattını çift hat olarak inşa edeceklerini belirten Bakan Uraloğlu, “Kaşınhanı - Konya Gar, Kayacık Lojistik - Pınarbaşı arasındaki 3. etaba ise 4. hattın yapılmasını planlıyoruz. Projemizin çalışmaları başarıyla sürüyor. Uygulamaya esas proje çalışmaları devam ediyor. İlk etabımızdaki 17,4 kilometrelik güzergah boyunca jeodezik ağı oluşturduk. Röper ve poligon noktaları atama ve sıklaştırma çalışmalarını tamamladık. Hat boyunca 250 metrelik tarama yaptık. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla altyapı tesisleri aktarımları için çalışmalara başladık. Tescilli yapılar için Koruma Kurulu izinlerini aldık. Dizayn ve projelendirme işlerine de başlayarak öncelik sırasına göre hızlı bir şekilde uygulamaya dönük projeleri üretiyoruz. Projesi tamamlanan kesimlerde yapım çalışmaları da başladı. Meram Köprüsü’nde temel kazısı ve kazık imalatları yapıyoruz. 24 Temmuz itibariyle mevcut banliyö hattının elektrifikasyon demontaj işlerine de başladık. Konya Gar’da bulunan ve proje güzergâhına denk gelen bina ve yapıların yıkımlarını gerçekleştiriyoruz. TCDD ve TEİAŞ arasında imzalanacak Bağlantı Anlaşması süreci devam ediyor. Anlaşmanın tarafımıza tesliminden sonra imalatlara başlayacağız. Proje kapsamındaki üstyapı imalatına yönelik gerekli hazırlıkları da tamamladık. Altyapının tamamlanmasına müteakip iş programına göre sahada üstyapı imalatlarına da başlayacağız” diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, projenin titizlikle yürütüldüğünü vurgulayarak, “Projede emeği geçen ve bu önemli aşamaya getiren işçisinden mühendisine tüm TCDD ve Konya Büyükşehir Belediyesi ile yüklenici firma çalışanlarına teşekkür ediyorum. KONYARAY Projesi’nin şimdiden başta Konya olmak üzere tüm ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Bir taraftan banliyö sistemi yürütülürken diğer taraftan metroyla sürecin de Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte yürütüldüğü vurgulayan Bakan Uraloğlu, metroyla ilgili kredi görüşmelerinin sonlanmak üzere olduğunu ve yıl içerisinde metro hattında da kazmayı vurmuş olacaklarını dile getirdi.

“Konya Büyükşehir Belediyesi’yle uyumlu, düzenli ve güzel bir çalışma yapıyoruz”

Konya Büyükşehir Belediyesi ile şehir genelindeki 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin İstanbul tarih gezisi projesiyle güzel bir iş birliği yürütüldüğünü vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Bu yıl da yaklaşık 26 bin öğrencimizi TCDD taşımacılıkla Büyükşehir kapsamında İstanbul’a beraberce götürmüş olacağız. Zannediyorum proje yakında hayata geçmiş olacak. Biz de üzerimize düşeni yapmış olacağız. Biz özellikle Konya Büyükşehir Belediyesi ile gerçekten uyumlu, düzenli ve güzel bir çalışma yapıyoruz. Merkezi hükümet olarak Konya’mıza ne lazımsa onu gerek belediye ile iş birliği halinde gerek müstakil olarak yapıyoruz. Bu iş birliğimizin Türkiye’deki bütün büyükşehirlere, bütün illere örnek olmasını temenni ediyorum. İlimizdeki gerekli koordinasyonu sağlayan Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz ve İl Başkanımıza teşekkür ediyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

İnceleme programına; Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekilleri Tahir Akyürek, Orhan Erdem, Meryem Göka, Mustafa Hakan Özer, Mehmet Baykan, Ziya Altunyaldız, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da katıldı.



