Konya Büyükşehir, Türkiye’nin en büyük Derviş Çeyizi Müzesi’ni İRFA’da açtı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU/KONYA

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi’nde (İRFA) Hazreti Mevlana’nın 750. Vuslat Yılı’na özel hazırlanan “Derviş Çeyizi Müzesi” ile Jürili Geleneksel Sanatlar Sergisi’nin açılışı yapıldı.

Serginin açılışı Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Postnişini Mehmet Fatih Çıtlak tarafından yapıldı.

Mevlevi kültürüne ait nadide emanetler sergileniyor

Hazreti Mevlana’nın vuslatının 750. yıldönümü kapsamında Mevlana dostlarıyla buluşturulan “Derviş Çeyizi Müzesi’nde; yüzyıllar boyunca farklı tarikatlar tarafından kullanılan kıyafetlerin aslına uygun şekilde imal edilmiş rekonstrüksiyonları sergileniyor. Derviş Çeyizi Müzesi’nde; şeyhlerin veya seyr-ü sülûkte belli bir mertebeye ulaşmış dervişlerin Tâc-ı Şerifleri’nin yanı sıra Haydariyye, Şeyh hırkası, Derviş hırkası, Kuşak-Elif Nemed, Destegül, Kamarçin ve titizlikle muhafaza edilen Mevlevi kültürüne ait emanetler yer alıyor.

“Derviş Çeyizi Müzesi Sergi Galerisi’nde ayrıca “Hz. Mevlâna’nın 750. Vuslat Yılı Jürili Geleneksel Sanatlar Sergisi” de sanatseverle buluşuyor. Gelenekli sanatların en seçkin eserlerinin yer aldığı sergide 63 sanatkârın Hüsn-i Hat, Tezhip, Cilt, Minyatür, Ebru, Çini, Kalem işi ve Kat’ı Sanatı alanlarında 80 eser bulunuyor.

Sergi galerisinde ayrıca ‘’Kudüs’ten Bakarsan Tüm Filistin’i Görürsün’’ serlevhasıyla hazırlanan “Dinle Kudüs’ten Fotoğraf Sergisi” de sanatseverlerin dikkatini çekiyor.

İRFA’da Sema Ayini Şerifi de ilgiyle takip ediliyor

Öte yandan vuslatın 750. yılı münasebetiyle Konya’ya gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Mevlana Kültür Merkezi’ndeki sema programının yanı sıra İRFA’da gerçekleştirilen Sema Ayini Şerifi’ni de ilgiyle takip ediyor. İstanbul Tassavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu tarafından her akşam saat 18.00’de gerçekleşen sema mukabelesini izleyen misafirler, şehrin manevi atmosferini de yoğun olarak hissediyor.