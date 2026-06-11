Konya Büyükşehir’den 425 milyon liralık dev içme suyu hamlesi

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Güneysınır ziyareti kapsamında ilk olarak AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Sami Büyükdemirer ve AK Parti Güneysınır İlçe Başkanı Abdullah Korkmaz ile birlikte Güneysınır Belediyesi’ni ziyaret eden Başkan Altay, Belediye Başkanı Ahmet Demir’le bir araya geldi.

“Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız”

Daha sonra AK Parti İlçe Teşkilatı’nda göreve yeni seçilen İlçe Başkanı Korkmaz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Başkan Altay, partilerle de selamlaştı.

Başkan Altay burada yaptığı konuşmada, Yeni Büyükşehir Yasası’ndan sonra ilçelerin eksiklerini gidermekle ilgili önemli çalışmalar yürüttüklerini vurgulayarak, “Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız” ifadelerini kullandı.

AK Parti Güneysınır İlçe Başkanı Abdullah Korkmaz da desteklerinden dolayı Başkan Altay’a teşekkür etti.

Bozkır Grup Suyu projesinin açılışını yaptı

Güneysınır’dan sonra Bozkır’a geçen Başkan Altay, Büyük Camii’deki öğle namazı sonrası vatandaşlarla bir araya gelirken ardından Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanan Bozkır Grup Suyu Projesi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, Bozkır Grup Suyu'nun geçtiğimiz yıl ilk aşamasını tamamladıklarını şimdi de ikinci aşamasını hizmete aldıklarını belirterek, “Bozkır Grup Suyu ikinci kısmının Bozkır'ımıza, Konya'mıza ve memleketimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

“Vatandaşlarımızın sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişimini güvence altına alınmıştır”

Bozkır Belediye Başkanı Nazif Karabulut, “Konya Büyükşehir Belediyemiz ve KOSKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından yaklaşık 425 milyonluk yatırımla hayata geçirilen bu proje sayesinde ilçemizin içme suyu altyapısı daha da güçlü hale gelmiş, vatandaşlarımızın sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişimini güvence altına alınmıştır. Bozkır’ımıza büyük katkılar sağlayan Bozkır'ımızın uğuru, Konya'mızın gururu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Altay'a şükranlarımızı sunuyorum” cümlelerini kullandı.

“Uğur Başkanımız bizim fahri hemşehrimiz”

Bozkır Kaymakamı Hasan Çimer, Hataylı olduğunu belirttiği konuşmasında şunları söyledi: “Uğur Başkanımız bizim fahri hemşehrimiz. Asrın felaketinde Hatay’ın yeniden ayağa kalkması noktasında, insanımızın psikolojisinin düzelmesi için maddi-manevi yaptığı tüm işlemler için hem bir Hataylı olarak hem Bozkır Kaymakamı olarak kendisine ve ekip arkadaşlarına şükranlarımı sunuyorum. Grup Suyu Projesi’nde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

“6 Şubat’ta milletimizin birlik beraberlik içerisinde ne kadar büyük zorlukları başarabileceğine şahit olduk”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise Kaymakam Çimer’e teşekkür ederek, “6 Şubat depreminde başta Hatay olmak üzere 11 ilimizde çok büyük bir felaket yaşadık. Ama aynı zamanda milletimizin birlik beraberlik içerisinde ne kadar büyük zorlukları başarabileceğine de şahit olduk. Konya olarak biz Hatay'daydık ve konu depreme gelince herkes Konya ve Hatay kardeşliğini ve yaptığımız işleri anıyor. ‘Rabb'im mizanımıza yazsın ve memleketimizi her türlü felaketten korusun’ diye dua ediyorum. Kendisine de başarılar diliyorum” dedi.

“Toplam 425 milyon liralık büyük bir yatırımı Bozkır'ımıza kazandırmış olduk”

“Bizim için Bozkır'a hizmet etmek bu kadim mirasa, bu güzel insanlara, bu bereketli toprağa vefa borcumuzu yerine getirmektir” diyen Başkan Altay, açılışını gerçekleştirdikleri Bozkır Grup Suyu Projesi’nin de bu vefanın, bu muhabbetin ve ‘Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışının güçlü bir eseri olduğunu kaydetti. Başkan Altay, “Bozkır Grup Suyu Projemiz, Sarıot, Hanpınarı ve Gürlevik kaynaklarından beslenen çok önemli bir içme suyu yatırımıdır. Bu kapsamda ilk olarak grup suyu deposunu yaparak bu kaynaklardan depomuza 22 kilometrelik isale hattı çektik. Ardından projemizin birinci etabını hayata geçirdik. Bu etapta 45 kilometrelik su şebekesini yeniledik ve mahallelerimizin deposuna 11 adet filatörlü ve basınç kırıcı vana sistemi ile su verdik. Böylece Bozkır Merkezimizle birlikte Karacahisar, Sorgun, Dereköy, Harmanpınarı, Ferhatlar, Akçapınar, Çağlayan, Kayapınar, Tarlabaşı ve Yalnızca mahallelerimize daha kaliteli içme suyunu ulaştırmış olduk. Bugün de projenin ikinci etabını tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu etapta Üçpınar girişine kadar gelen hattan su alarak 13 su deposuna filatörlü vanalar ile su verdik. Ayrıca proje kapsamında 45 kilometre duktil boru hattı imalatı, mevcut ve eski depolar için 17 adet filatörlü ve basınç kırıcı sistemli depo bağlantısı yaptık. Bu etapla birlikte Bozkır merkez ve 22 mahallemizi bu önemli hizmetle buluşturmuş oluyoruz. Böylece Bozkır Grup suyu projemizin 1. ve 2. etabıyla birlikte toplam 425 milyon liralık büyük bir yatırımı Bozkır'ımıza kazandırmış olduk. Bozkır'ımıza ve mahallelerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

“Konya Modeli Belediyecilik, gönüllere girmek ve hemşehrilerimize en yüksek kalitede hizmet sunmaktadır”

Başkan Altay, “Konya Modeli Belediyecilik” anlayışında uzak kavramı olmadığını vurgulayarak, “Bizim belediyecilik anlayışımız sadece yol yapmak, altyapı yapmak, tesis açmak değildir. ‘Konya Modeli Belediyecilik’ gönüllere girmek, ihtiyaçları yerinde görmek, ilçelerimizin yarınlarını bugünden planlamak ve hemşehrilerimize en yüksek kalitede hizmet sunmaktadır. Bu anlayışla şehrimizin 31 ilçesinde gece gündüz demeden çalışıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

2018’den bu yana Bozkır’a 1 milyar 900 milyon liralık yatırım kazandırıldı

Bozkır’a kazandırılan kanalizasyon ve su şebekesi hattından güneş enerjisi santraline, sıcak asfalt çalışmalarından mahalle yolu yatırımlarına, Tarihi Çarşamba Çayı çevre düzenlemesinden İnönü Caddesi Cephe Sağlıklaştırmasına, Göksü Taşeli Bal Paketleme Tesisi’nden mezbahaya, itfaiye ve otogar binasından tarımsal desteklere, sosyal desteklerden ve eğitim desteklerinden bahseden Başkan Altay, Bozkır’a 2018 yılından bugüne güncel bedelle kazandırdıkları yatırımların tutarının tam 1 milyar 900 milyon TL'yi bulduğunu belirterek, hayırlı olmasını diledi.

“Bozkır için aşkla, gayretle, samimiyetle çalışmaya devam edeceğiz”

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Bozkır için aşkla, gayretle, samimiyetle çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Başkan Altay,

“Yoluyla, altyapısıyla, tarımsal destekleriyle sosyal hizmetleriyle kültür çalışmalarımızla Bozkır'ımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Bizim derdimiz hizmettir. Bizim gayemiz gönüllere girmektir. Bizim hedefimiz Konya'mızın her ilçesini, her mahallesini daha yaşanabilir, daha güçlü, daha müreffeh hale getirmektir. Bunu da sizlerden aldığımız güçle birlik ve beraberlik içerisinde yapacağız. Hakikaten büyük şehirler içerisinde belki işi en zor, en zahmetli olan biziz. Çünkü 42 bin kilometrekarelik alanda acaba Konya bu işi nasıl yapacak derken bugün bakın onlarca hizmeti saymayı Rabb'im bizlere nasip etti. Seçimden önce bu meydanda söz verdiğimiz düğün salonunun yanına bir de otel ekleyerek proje çalışmasına başladık. İnşallah 2027 yılı içerisinde onun da temelini atarak Bozkır'ımıza yakışır bir tesis kazandırmış olacağız” dedi.

Bütün bu işleri koordinasyon içerisinde yatıklarını aktaran Başkan Altay, “Bozkır Belediye Başkanımıza, Cumhur İttifakımızın değerli ilçe başkanlarına, bugüne kadar görev yapmış ilçe başkanlarımıza, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca projemizde desteği bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un şahsında İLBANK Yönetim Kurulu Başkanımıza, İLBANK Genel Müdürümüze ve İLBANK çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Bu büyük ve güçlü yatırımın Bozkır'ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” sözleriyle konuşmasını bitirdi.

Konuşmaların ardından Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Bozkır Grup Suyu 2. Etabı dualarla açıldı.

Başkan Altay, açılışın ardından, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Veli Vural’la birlikte göreve yeni seçilen AK Parti Bozkır İlçe Başkanı Özgür Örs’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Altay Bozkır’da ilçe esnafını da ziyaret ederek hayırlı işler dileklerini iletti.