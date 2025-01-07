Konya Büyükşehir’den çiftçiye 808 milyon lira destek

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında da Konyalı çiftçiye ve üreticiye desteğini sürdürdü.

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın tarım ve hayvancılıkta Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden birisi olduğunu vurgulayarak, tarımsal üretimin artırılması, üreticilerin yaşadıkları yerlerde refah seviyelerinin yükseltilmesi amacıyla yoğun bir gayret içerisinde olduklarını söyledi.

406,4 milyon lira fidan, fide ve ekipman desteği

Konyalı üreticilerin her zaman yanında olduklarını kaydeden Başkan Altay, “31 ilçemizdeki çiftçilerimize her sene yaptığımız gibi 2024 yılında da desteklerimiz devam etti. 2024 yılı içinde üreticilerimize 211 bin adet fide, 85 bin adet fidan ve 128 bin metrekare balık ağı desteği sağladık. 2018 yılından bu yana çiftçimize sağladığımız fidan ve fide desteği tutarı 23 milyon 88 bin adet oldu. Bu süreçte yaptığımız fidan ve fide desteği tutarı güncel bedelle 151 milyon 600 bin lira. Bunlarla birlikte hayvancılıkta kaba yem açığının giderilmesine katkı sağlamak amacıyla tohum desteği, arıcılık desteği, tarımsal makine ve ekipman, hayvancılık, malzeme ve proje desteği olarak 2018 yılından bu yana 254,8 milyon lira destekte bulunduk. Böylece 2018 yılından bu yana tarımsal destekleme için çiftçimize sağladığımız katkı 406,4 milyon lira oldu. Ayrıca, Modern tarım tekniklerini yaygınlaştırmak ve verimliliği artırmak için çiftçilerimize tarımsal eğitimler de veriyoruz. 2018 yılından bu yana 75.000; bugüne kadar 159 bin çiftçimize tarımsal eğitim katkısında bulunduk” ifadelerini kullandı.

“Tohum desteği hayvancılığa katkı sağlıyor”

Tohum desteklerinin özellikle hayvansal üretimin önemli bir parçası olduğuna değinen Başkan Altay, “2024 yılında yaklaşık 111 bin kilogramın üzerinde çiftçimize tohum desteği sağladık. 2020 yılından bu yana yaptığımız tohum desteklemelerimizin miktarı ise 1 milyon 117 bin 225 kilograma ulaşmış durumda. Yerli ve milli tohum desteğimiz önümüzdeki dönemde de artarak devam edecek inşallah. Tarımsal desteklerimiz hem Konya tarımının gücüne güç katıyor hem de üreticilerimizin daha sürdürülebilir bir geleceğe yürümelerini sağlıyor” dedi.

“Sulama yatırımların 49 milyon lira harcadık”

Konya’nın küresel iklim değişikliğine bağlı kuraklıktan en fazla etkilenen şehirlerin başında geldiğine dikkati çeken Başkan Altay, bu kapsamda sulama yatırımlarına da büyük önem verdiklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

“2024 yılı yatırımlarımız kapsamında ise Seydişehir İlçemizin Tol Mahallesi’ndeki hayvan içme suyu göleti yenilenerek kapasitesi üç katına çıkarıldı. 15.000 metreküpe ulaşan gölete dipsavak sistemi eklenirken, 650 metrelik yeni bir su hattı da inşa edildi. Yunak ilçemizin Koçyazı, Kurtuşağı ve Yeşilyayla mahallelerinde hayvan içme suyu (HİS) tesisleri kuruldu. Ayrıca Ilgın ilçemizin Harmanyazı Mahallesi’nde yapımına devam edilen pompajlı kapalı sistem sulama tesisi, bölge tarımına büyük katkı sağlayacak. 16.5 kilometrelik hattın döşeneceği ve 1.000 tonluk deponun yapılacağı tesisin 2025 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. Projenin şu ana kadar yüzde 70’i tamamlandı. Sadece 2024 yılında sulama yatırımlarına harcadığımız rakam yaklaşık 49 milyon lirayı buldu” dedi.

Göreve geldikleri 2018 yılından bu yana KOP desteğiyle 64 adet küçük ölçekli sulama yatırımı yaptıklarını kaydeden Başkan Altay, bu süreçte sulama yatırımlarının tutarının güncel bedelle 402 milyon lira olduğunu vurguladı.

Tarımsal kalkınma için 808 milyon lira destek

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 2018 yılından bu yana yaptıkları fidan, fide, tohum, tarımsal ekipman desteği ve küçük ölçekli sulama yatırımı tutarının toplamda 808,4 milyon lira olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Üreticilerimizin alın teri, şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasında kritik bir öneme sahip. Onların yükünü hafifletmek, üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek ve kırsal kalkınmayı desteklemek bizim öncelikli görevimizdir. Büyükşehir Belediyesi olarak, tarım ve hayvancılığı desteklemeye her zaman devam edeceğiz.”

Bölgelere özel ürünlerin desteklemesi yapılıyor

Öte yandan atıl arazileri susuz tarım modeline uygun yerli tohum kullanarak sosyal destek amacıyla değerlendirmek için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Meram Çomaklı ve Kulu Acıkuyu’da her yıl 1,5 milyon metrekare araziyi ekip sosyal amaçlı değerlendiriyor. Ayrıca, susuz tarımı özendirmek ve kullanılmayan arazilerin tarıma kazandırılması amacıyla bölgelere özel ürünlerin desteklemesi artırılıyor.