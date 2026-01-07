Konya Büyükşehir’den dijital dönüşümde yeni adım

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir çalışmaları kapsamında şehre hizmet veren tüm paydaşlarla birlikte Akıllı Yönetişim konusunda hayata geçirdiği birçok uygulamaya Konya Hizmet Platformu’nu ekleyerek kamuda dijital dönüşüm konusunda da öncü oluyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, KOSKİ, MEDAŞ, ENERYA ve ilçe belediyelerinin dahil olduğu, diğer kurum, kuruluş, üniversitelerin de entegre edilmesi planlanan platform, kurumların iş gücü, kaynak, zaman ve kağıttan tasarruf etmesini, kullanıcıların da zaman ve yakıttan tasarruf etmesini sağlayarak tam bir dijital dönüşüm projesi özelliği taşıyor.

Doğru ve güncel bilgiye tek noktadan erişilerek vatandaş memnuniyetinin üst seviyelere çıkarılmasını sağlayacak sistem, şehirdeki farklı kurumların dahil olduğu Türkiye’deki ilk hizmet rehberi olma özelliğini taşıyor.

Konya’da kamu hizmeti veren kurum ve kuruluşların online ve fiziki ortamda verdiği hizmetlere dair başvuru şekli, başvuru için talep edilen belgeler, hizmetin yaklaşık tamamlanma süresi, ücreti, başvuru adresi, hizmete erişim ve iletişim kanalları, başvuru şartları gibi tüm detaylarının incelenebildiği Konya Hizmet Platformu’na https://akillisehir.konya.bel.tr/konya-hizmet-platformu adresinden tüm vatandaşlar erişebiliyor.

Hizmetlere başvuru adreslerine harita üzerinden yönlendirme yapan platform ile hizmetlerle ilgili yorumlama ve değerlendirme yaparak hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Hizmete sunulan Konya Hizmet Platformu ile kamuda dijital dönüşümün en önemli adımlarından biri olan şehir hizmet envanteri oluşturulmuş ve sürekli güncellenmesi sağlanmış oldu.