Konya Büyükşehir’in 2027 tarımsal destek programında başvurular başlıyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın bereketli topraklarının binlerce yıldır üretimin merkezi olduğunu ifade ederek, belediye olarak tarımı sadece ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda milli bir mesele olarak gördüklerini söyledi.

Bu kapsamda 31 ilçede her sene yaptıkları tarımsal destek başvurularını 2027 yılında da sürdüreceklerini kaydeden Başkan Altay, “Büyükşehir olarak üreticimizin daha güçlü olması, kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın gelir seviyesinin artması ve tarımsal üretimin sürdürülebilir şekilde devam etmesi adına her yıl tarımsal destek programlarımızı çiftçilerimizle buluşturuyoruz. Bu yıl da bademden cevize, aronyadan Antep fıstığına, böğürtlen ve ahudududan baklagillere kadar birçok farklı üründe yüzde 75 hibe desteği sağlıyoruz. Ayrıca bölgesel iklim ve toprak yapısına uygun pilot uygulamalar ve az su tüketen ürünlerle üreticilerimizin katma değeri yüksek ürünlere yönelmesini de teşvik ediyoruz. Konya’mızın bereketli topraklarında üretmeye devam eden çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm çiftçilerimize bereketli, verimli ve bol kazançlı bir üretim sezonu diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başvuruların 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında internet üzerinden olarak alınacağını hatırlatan Başkan Altay, desteklerden yararlanmak isteyen üreticilerin başvuru sürecini kaçırmamaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

Başvuru şartları ve destek programına ilişkin ayrıntılı bilgilere Konya Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.