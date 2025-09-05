Konya Çimento’dan yeşil dönüşüme büyük katkı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Sanayi Odası (KSO) ev sahipliğine, Ekonomi Gazetesi iş birliği ile düzenlenen 4. Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Zirvesi, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Zirvede, çevre dostu üretim ve sürdürülebilir sanayi uygulamaları masaya yatırıldı. Bu yılki zirveye ana sponsor olarak katkı sağlayan Konya Çimento Hazır Beton A.Ş., yeşil dönüşümün Türkiye’nin sanayi geleceği için taşıdığı önemi bir kez daha vurgulamışı oldu.

Konya Çimento Hazır Beton A.Ş. adına Ali Umur, teşekkür plaketini Konya Valisi İbrahim Akın ve KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen’in elinden aldı. Umur, “Yeşil sanayi dönüşümü Türkiye’nin geleceği için kritik önemde. Konya Çimento olarak bu sürece katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz” dedi.