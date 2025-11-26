Konya e-ihracat atağına kalkıyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Güvenilir Ürün Platformu tarafından Alibaba.com ana paydaşlığında hayata geçirilen İhracat’ın Kahramanları projesi kapsamında il buluşmaları devam ediyor. E-ihracatın desteklenmesi ve bu konuda farkındalık oluşturulması çalışmalarını içeren üretici buluşmalarının yenisi Konya Ticaret Odası ev sahipliğinde yapıldı.

Açılışta konuşan Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya'nın en çok ihracat yapan ilk 10 il arasında yer aldığını söyleyerek, “Kentte 3 bin 500'ü aşkın ihracatçı var. 97 farklı ana sektörde, 200'ün üzerinde ülkeye ürün göndermekteyiz. 1,7 milyar dolarlık dış ticaret fazlamız, üretim ve ihracat kapasitemizin gücünü açıkça ortaya koymaktadır. Tüm bu veriler, Konya'nın yalnızca Türkiye'nin değil, küresel ekonominin de güçlü bir oyuncusu haline geldiğini göstermektedir. E-ticaret yapan firma sayımızın yüksek oluşu, dijital dönüşüme uyum hızımız, güçlü üretim altyapımız, gelişen lojistik kabiliyetlerimiz ve deprem güvenliği yüksek arazi yapımız Konya’yı ulusal ve uluslararası ölçekte cazibe merkezi hâline getiriyor” ifadelerini kullandı.

Projenin ana paydaşı olan Alibaba.com Türkiye Müdürü Michael Yu yaptığı konuşmada şunları kaydetti; “İhracatın Kahramanları Projesi, Türkiye'nin üretim gücünü vurgulamak ve dijital ihracatta işletmelerimizi desteklemek amacıyla Güvenilir Ürün Platformu ile birlikte başlattığımız özel bir proje. Bu projeyle amacımız, Türkiye'nin ihracat potansiyelini doğrudan sahada dinlemek, üreticilerimizin ihtiyaçlarını gerçekten anlamak ve onlara gerçek, pratik ve uygulanabilir çözümler sunmaktır. Bu yolculuk boyunca Türkiye'nin üretim öyküsüne yakından tanıklık ediyor, ihtiyaçları yerinde gözlemliyor ve sahadan aldığımız geri bildirimlere göre yol haritalarımızı şekillendiriyoruz. Alibaba.com olarak şuna yürekten inanıyoruz: Doğru strateji, doğru kanallar ve doğru destekle Türkiye'deki üreticiler küresel ticarette gerçek birer "ihracat kahramanı" olabilir.’’

Üreticilere, e-ihracat pazaryerleri için çeşitli fırsatlar ve indirimler hakkında bilgi verildi

Etkinliğin eğitim bölümünde e-ihracat, teşvikler, pazarlama tüyoları ve ihracatı hızlandıracak birçok başlıkta sunum yapıldı. Ticaret Bakanlığı e-ihracat Daire Temsilcisi Ali İhsan Bars, Alibaba.com Türkiye Kanal Müdürü Nilay Uzuner ve Ayseliza Kurucusu Hacı Ali Küçüksakarya konuşmacı olarak yer aldığı eğitimde e-ihracat’ta güncel gelişmeler, pazarlama tüyoları, ihracatı hızlandıracak çalışmalar ve başarı hikayeleri konuşuldu. İhracat yapan ya da yapmak isteyen üreticleri dünya pazarlarına açacak İhracatın Kahramanları projesine MÜSİAD Konya, ASKON Konya, Konya Teknokent, KONSİAD ve Armiya Teknoloji gibi kentin önde gelen kuruluşları da tam destek verdi.

Kadın girişimciler için özel oturum

Önceki il buluşmalarında kadın girişimciliğine yönelik bir dizi etkinlik düzenleyen platform, Konya’daki kadın girişimcileri de unutmadı. Platforma bu konuda önderlik eden isim Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer ve TOBB Konya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Meryem Betül Özkardeş’in katılımı ile gerçekleşen toplantıda kadın girişimciliğinin desteklenmesi üzerine görüşmeler yapıldı.