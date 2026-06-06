Konya, enerjinin geleceğine ev sahipliği yapacak

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Kaskon Grup organizasyonuyla hayata geçirilen zirve, bu yıl “Dönüşümün Gücü: Temiz Enerji, Temiz Gelecek” temasıyla, enerji sektörünün tüm paydaşlarını aynı çatı altında buluşturacak.

Sektörün Tüm Paydaşları Konya’da Buluşacak Enerji sektöründe faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası firmalar, akademisyenler, kamu temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları, zirve kapsamında bir araya gelerek sektörün mevcut durumu ve geleceğine dair önemli değerlendirmelerde bulunacak. Etkinlik, yalnızca bir fuar olmanın ötesinde; iş birliklerinin kurulacağı, yeni pazarların oluşacağı ve stratejik ortaklıkların geliştirileceği bir platform olmayı hedefliyor.

Geleceğin enerji teknolojileri tanıtılacak

Zirve kapsamında yenilenebilir enerji çözümlerinden enerji verimliliği uygulamalarına, şarj istasyonları ve teknolojilerinden batarya ve enerji depolama sistemlerine, yapay zeka destekli enerji yönetimi uygulamalarından sektörün geleceğini şekillendirecek birçok yenilikçi ürüne kadar geniş bir yelpazede teknoloji ve çözümler katılımcıların beğenisine sunulacak. Alanında uzman isimlerin gerçekleştireceği sunumlar ve oturumlarla enerji sektöründeki son gelişmeler masaya yatırılacak.

Konya enerjinin nabzını tutacak

9-10-11 Haziran 2026 tarihlerinde Dedeman Konya Hotel & Convention Center'da gerçekleştirilecek zirvenin, enerji sektöründeki yatırımcıları, üreticileri ve karar vericileri bir araya getirerek yeni iş birliklerine zemin hazırlaması hedefleniyor. Konya'nın enerji alanındaki potansiyelini ulusal ve uluslararası platformda daha görünür hale getirmesi beklenen organizasyonun, bölge ekonomisine ve Türkiye'nin enerji dönüşüm sürecine önemli katkılar sunacağı öngörülüyor.

Etkinliğe ilişkin detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyenler, konyaenerjifuari.com adresi üzerinden başvuru yapabiliyor.