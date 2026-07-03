Konya ihracatta hız kesmedi, yılın ilk yarısını rekorla kapattı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan haziran ayı dış ticaret verilerine göre Konya, ihracatta dikkat çeken bir başarıya imza attı. Haziran ayında ihracatını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,5 artırarak 302 milyon 412 bin dolara yükselten Konya, 2026 yılının ilk altı ayında ise yüzde 3,4'lük artışla 1 milyar 691 milyon 66 bin dolarlık ihracata ulaştı. Böylece şehir, ilk yarıda yeni bir ihracat rekoru kırdı.

"Yeni bir rekora ulaştık"

Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konyalı sanayicilerin üretim ve ihracattaki kararlılığını sürdürdüğünü belirterek, "Haziran ayında ihracatımızı Türkiye ortalamasının üzerinde yüzde 25,5 artırdık. Yılın ilk altı ayında ise ihracatımız 1 milyar 691 milyon doları aşarak yeni bir rekora ulaştı. Şehrimize bu gururu yaşatan tüm sanayicilerimizi ve çalışanlarımızı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen

Konya ihracatında otomotiv endüstrisi 450,4 milyon dolarla ilk sırada yer alırken, makine ve aksamları sektörü 385 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı. Demir ve demir dışı metaller sektörü de ilk altı ayda ihracatını yüzde 10,7 artırarak yükselişini sürdürdü.

Büyükeğen, Konya'nın en fazla ihracat yaptığı ülkenin 156,4 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri olduğunu, Almanya, Rusya Federasyonu, Irak, Polonya, İtalya, Birleşik Krallık, İspanya, Suudi Arabistan ve Mısır'ın da en önemli ihracat pazarları arasında yer aldığını söyledi. Konya Sanayi Odası olarak İhracat Destek Ofisi, yurt dışı fuar organizasyonları, ikili iş görüşmeleri, hedef pazar araştırmaları ve eğitim programlarıyla firmalara destek vermeyi sürdürdüklerini ifade etti.

"Yılın ikinci yarısında daha güçlü hedeflere ulaşacağız"

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk de haziran ayında kaydedilen ihracat artışının yılın ilk yarısındaki güçlü performansı perçinlediğini belirtti. Haziran ayında Konya ihracatının yüzde 25,5 artarken Türkiye genelindeki artışın yüzde 21,8 seviyesinde gerçekleştiğine dikkat çeken Öztürk, "Küresel ekonomide belirsizliklerin yoğun olduğu bir dönemde elde edilen bu sonuç, Konya iş dünyasının ihracat kabiliyetini ve güçlü duruşunu bir kez daha ortaya koymuştur. Şehrimizin ihracatına katkı sunan tüm ihracatçılarımızı ve emek veren çalışanlarımızı tebrik ediyor, yılın ikinci yarısında daha güçlü hedeflere ulaşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.