Konya İş Kadınları Derneği, GİFED’e üye oldu

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

GİFED Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eroğlu, GİFED Başkan Yardımcısı Canan Kararlar Yüksel, GİFED Başkan Yardımcısı Betül Sezgin, GİFED Başkan Yardımcısı Samiye Hancıoğlu, GİFED Başkan Yardımcısı Göknur Atalay, GİFED Genel Sekreteri Nazan Akıncı, GİFED Yönetim Kurulu Üyesi Mehlika Gider, GİFED Yönetim Kurulu Üyesi Nihan Çakıcı, GİFED Yönetim Kurulu Üyesi Nimet Can Balkan, GİFED Yönetim Kurulu Üyesi İrem Kolbakır ve KİKAD üyelerinin Konya’da bir araya geldiği tanışma toplantısında imzalar atıldı.

Afyonkarahisar İş Kadınları Derneği (AFİKAD), Aydın İş Kadınları Derneği (İŞKAD), Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD), Gaziantep Girişimci İş Kadınları Derneği (GİKAD), Ankara Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER), İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) , Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER)‘nin üye olduğu GİFED Federasyonu’na KİKAD’ın resmi olarak federasyona giriş töreni yapıldı.

Başkan Arıkoğlu, “Kadınların aile, politika, iş dünyası ve bürokraside güçlenmesi için güç birliğiyle çalışacağımızı umut ediyoruz. Birlikteliğimizin hem iş kadınları için, hem sanayi, tarım ve şehircilikte örnek kent Konya için, hem Anadolu’nun kalkınması için, hem de köklü ve saygın olan Konya İş Kadınları Derneği için değer yaratacağına inanıyoruz” diyerek katılımcılara teşekkür etti.