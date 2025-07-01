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Konya İtfaiyesi, Antakya’daki yangınla mücadeleye katılıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay’ın Antakya ilçesinde başlayan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek oluyor.

Haber Merkezi
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Konya İtfaiyesi, Antakya’daki yangınla mücadeleye katılıyor
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MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’nin farklı noktalarında meydana gelen orman yangınlarının herkesi derinden üzdüğünü belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Devletimizin tüm kurumları büyük bir koordinasyon içinde orman yangınlarıyla zorlu bir mücadele veriyor. Konya Büyükşehir Belediyemize bağlı itfaiye ekiplerimiz ile Karatay, Meram ve Selçuklu belediyelerimizin destek ekipleri dün gece Hatay Antakya’da çıkan yangına destek olmak üzere yola çıktı. Yangın bölgesinde görev yapan ekiplerimize ve sahadaki tüm çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum. Tüm duamız ve çabamız ciğerlerimizi yakan orman yangınların daha fazla büyümeden söndürülmesidir. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun.”

Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye araçları Manisa’nın Akhisar ilçesinde devam eden orman yangınını söndürme faaliyetlerine de destek oluyor.

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