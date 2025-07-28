Konya İtfaiyesi, Bursa’daki yangın söndürme çalışmalarına destek için yola çıktı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın çeşitli bölgelerinde devam eden orman yangınlarına destek amacıyla bölgeye itfaiye ekiplerini sevk etti. Yangınla mücadele kapsamında Türkiye’nin dört bir yanından gelen yardım çağrılarına kayıtsız kalmayan Konya Büyükşehir Belediyesi, yangınla mücadele çalışmalarına katkı sunmak üzere itfaiye ekiplerini gece saatlerinde yola çıkardı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde son günlerde artarda meydana gelen orman yangınlarının tüm ülkeyi derinden yaraladığını belirterek, “Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerimiz, Bursa’daki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek için gece saatlerinde yola çıktı. Yangınla mücadelede sahada görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Duamız; yangınların bir an önce kontrol altına alınması. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun” ifadelerini kullandı.