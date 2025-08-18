Konya Kağıt, yılın ilk yarısında 271,9 milyon TL net kar elde etti

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Bera Holding’in bağlı ortaklığı Konya Kâğıt Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2025 yılı ilk yarı dönemine ilişkin faaliyet sonuçlarını yansıtan, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde yer alan ve Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre hazırlanmış gelir tablosunu kamuoyu ile paylaştı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen yazıda güçlü finansal yapı ve dev yatırımlar dikkat çekti.

Yüksek net kâr ve sağlam kârlılık marjları

Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre hazırlanmış gelir tablosu, şirketin vergi mevzuatına uygun olarak düzenlenen mali performansını, dönemsel faaliyet sonuçlarını ve kârlılık durumunu ortaya koymakta olup, yatırımcılar ve paydaşlar açısından şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesinin bir yansıması niteliğindedir. Bera Holding’ten konuya dair yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: “VUK esaslı mali tablolara göre şirket, 2025 birinci altı aylık dönemine ilişkin net kârını 271,9 milyon TL olarak beyan etmiştir. Bu karlılık, yalnızca gelirlerdeki yükselişten değil, aynı zamanda operasyonel verimlilikte sağlanan kayda değer iyileşmelerden de kaynaklanmıştır. Dönem boyunca uygulanan etkin maliyet kontrolü, kaynakların daha verimli kullanılması ve süreçlerin optimize edilmesi sayesinde faaliyet kârlılığı güçlü bir şekilde korunmuştur. Operasyonlardan yaratılan yüksek nakit akışı, şirketin sürdürülebilir büyüme potansiyelini ve sağlam finansal yapısını bir kez daha ortaya koymuştur. Böylece hem verimlilik hem de kârlılık açısından şirketin piyasa koşullarına karşı dayanıklılığı pekişmiştir.”

Güçlü ciro ve finansal sağlamlık

Açıklamanın devamında ise finansal açıdan önemli rasyolara vurgu yapılarak, “Vergi Usul Kanunu (VUK) esasına göre düzenlenen gelir tablosuna göre, şirketin cirosu 2024 yılı ilk yarısında 1 milyar 430 milyon TL seviyesindeyken, 2025 yılı ilk yarısında 1 milyar 627 milyon TL’ye ulaşarak ciddi bir artış göstermiştir. Bu büyüme hem satış hacmindeki artıştan hem de etkin pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetiminden kaynaklanmıştır. Ayrıca, şirketin net finansal borcu bulunmamakta; tüm faaliyetler güçlü öz kaynak yapısı ile finanse edilmektedir. Bu durum, şirketin borçluluk riskini minimize ederken, finansal esnekliğini artırmakta ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda sağlam bir mali temel oluşturmaktadır. Şirketin Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) göre düzenlenen ve KAP’ta açıklanan 30.06.2025 tarihli bilançosuna göre 8,9 milyar liralık varlık toplamının yüzde 87’lik kısmı öz kaynaklardan karşılanmakta olup, yabancı kaynak oranı oldukça düşüktür. Ayrıca şirketin cari oranı 6,98 gibi yüksek bir oranda olması finansal yapının oldukça sağlam bir yapıda olduğunu göstermektedir. Bilindiği üzere cari oran, dönen varlıkların kısa vadeli yükümlülükleri karşılama oranıdır” denildi.

Konya Kağıt’ın JCR Eurasia Rating notu AA-(tr)

Konya Kağıt A.Ş‘nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating notu AA-(tr) seviyesinde teyit edilmiş olup diğer tüm notlar aşağıdaki şekilde oldu.

Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating notu, AA-(tr) /(Stabil Görünüm); Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating notu: BB /(Stabil Görünüm); Rating bildirim raporu ise 29.11.2024 tarihinde KAP duyurusu ile ilan edildi.

Yüzde 200’lük bedelsiz sermaye artışı

Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş., mevcut 130 milyon TL tutarındaki ödenmiş sermayesini yüzde 200 oranında artırarak 390 milyon TL’ye çıkarmak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) 8 Temmuz 2025 tarihinde resmi başvurusunu gerçekleştirdi. Şirket sermaye artırımının kendi öz kaynaklarından karşılanacağını ifade etmiş, artırılan sermayenin tamamı ortaklara bedelsiz pay verilmesi şeklinde verilmesi ön görüldü. Bu suretle ortakların elinde bulunan bir adet KONKA payı için iki adet pay verilecek ve ortağın elinde 3 adet KONKA payı olacak.

Torbalı’da dev yatırım

Konya Kâğıt Sanayi ve Ticaret A.Ş., İzmir’in Torbalı ilçesinde toplam 941.066 metrekare büyüklüğünde bir alanda hayata geçirmeyi planladığı Dekor Kâğıt Yatırımı ile Enerji ve Buhar Üretim Tesisi Entegre Projesi kapsamında önemli ilerleme kaydettiğini bildirdi. İlgili açıklamada yatırım yapılacak alanın Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmesine ilişkin sürecin devam ettiği vurgulanırken, 14 Mart 2025 tarihi itibarıyla “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)” raporunun olumlu olarak yayınlandığı bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı. 150 - 200 milyon Euro büyüklüğünde gerçekleşmesi planlanan söz konusu yatırım, yalnızca üretim kapasitesini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda yüksek katma değerli ürün üretimi ile şirketin rekabet gücü ile ihracat potansiyelini artıracak. Anılan yatırımın önemli özelliklerinden biri de üretilmesi amaçlanan dekor kağıdın Türkiye’de ilk kez üretilecek olması. İthalat yolu ile tedarik edilen bir emtia Türkiye’de üretilecek ve bu suretle döviz çıkışı engellenmiş olacak. Bunun yanında, entegre enerji ve buhar üretim tesisi sayesinde üretim süreçlerinde enerji verimliliği sağlanarak, maliyetler optimize edilecek ve çevresel sürdürülebilirlik hedefleri desteklenecek. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte, bölge ekonomisine önemli bir ivme kazandırılması ve yerel istihdama kayda değer ölçüde katkı sağlanması bekleniyor.