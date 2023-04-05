Konya, Kahramanmaraş’a 300 ton un gönderiyor

Burcu SUNA



KONYA - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Afetzede kardeşlerimizin ekmek ihtiyacını gidermek adına ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bu doğrultuda Kahramanmaraş’a gönderilmek üzere 12 TIR’dan oluşan 300 ton un sevkiyatına başladık. İlk TIR’larımız bugün yola çıktı. Konya olarak nerede bir ihtiyaç varsa biz orada olmaya devam edeceğiz” dedi.



Konya Büyükşehir Belediyesi, depremin en fazla etkilediği şehir olan Hatay’ın ardından depremin merkez üssü Kahramanmaraş’a da 300 ton un gönderiyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yüzyılın felaketinin ilk anlarından itibaren Konya olarak yardımlaşmanın ve dayanışmanın önemli bir parçası olduklarını ifade ederek, Hatay’dan sonra depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’a da 300 ton un göndermeye başladıklarını söyledi.

Hatay’da Konya Büyükşehir Belediyesi olarak yaptıkların çalışmaların yanında bölgeye 50 TIR un gönderdiklerini hatırlatan Başkan Altay, “Hatay’da olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da gıda temininin çok önemli bir ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Afetzede kardeşlerimizin ekmek ihtiyacını gidermek adına ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bu doğrultuda Kahramanmaraş’a gönderilmek üzere 12 TIR’dan oluşan 300 ton un sevkiyatına başladık.

İlk TIR’larımız bugün yola çıktı. Allah kaza, bela vermesin. Konya olarak nerede bir ihtiyaç varsa biz orada olmaya devam edeceğiz inşallah. Yaralarımızı birlikte sarıp en kısa sürede güzel günlere yeniden kavuşacağız. Başta yardımsever Konyalılar olmak üzere sürece katkı veren herkesten Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

