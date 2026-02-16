Konya Kırmızı Et Üreticileri Birliği’nde Kemal Tekin adaylığını duyurdu

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya İli Kırmızı Et Ürünleri Tarımsal Üreticileri Birliği’nde başkanlık yarışı başladı. Üçüncü kuşak besici Kemal Tekin, düzenlediği basın toplantısıyla adaylığını kamuoyuna duyurdu.

Toplantıda konuşan Tekin, uzun yıllardır birliğin başkanlığını yürüten ve aynı zamanda Nazif Karabulut olarak görev yapan isme hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, mevcut başkanın bu dönem aday olmayacağını açıklamasının ardından sektör temsilcileri ve üyelerle yapılan istişareler sonucu adaylık kararı aldığını söyledi.

“Sektörün içinden geliyorum”

Üçüncü kuşak besici olduğunu vurgulayan Tekin, ailesinin 1958 yılından bu yana besicilik, 1973’ten bu yana ise et sektöründe faaliyet gösterdiğini belirtti. Sektörün sorunlarını sahada öğrenmiş bir üretici olduğunu ifade eden Tekin, “Mesleğin içinde doğdum, içinde büyüdüm. Sorunları da imkânları da yakından biliyorum” dedi.

Konya’nın tarım ve hayvancılıkta öncü bir şehir olduğuna dikkat çeken Tekin, ilin küçükbaş hayvancılıkta Türkiye birincisi, büyükbaşta ise ikinci sırada yer aldığını belirterek, modern ve bilimsel üretim yöntemleriyle sektörün daha da ileri taşınabileceğini kaydetti.

“Mesele sadece et fiyatı değil”

Hayvancılığın uzun soluklu ve yüksek maliyetli bir üretim süreci olduğuna işaret eden Tekin, bir hayvanın kesim aşamasına gelmesinin yaklaşık üç yıl sürdüğünü hatırlattı. Üreticinin bu süreçte ciddi maliyet ve risk üstlendiğini belirten Tekin, kamuoyunda genellikle yalnızca et fiyatlarının konuşulduğunu, ancak girdi maliyetleri ve üretim zorluklarının yeterince gündeme gelmediğini söyledi.

Tekin, “Sektörde meseleyi yalnızca et fiyatlarına indirgememek gerekir. Üreticinin emeğini ve maliyet yükünü doğru anlatmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Ücretsiz danışmanlık ve destek vurgusu

Göreve gelmeleri halinde üretici ve besicilere yönelik ücretsiz uzman danışmanlık sistemi kuracaklarını açıklayan Tekin, eğitim faaliyetlerine ağırlık vererek dünyadaki yeni üretim tekniklerini üyelerle buluşturacaklarını dile getirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile üreticiler arasında güçlü bir köprü olacaklarını belirten Tekin, IPARD, KOP ve kırsal kalkınma destekleri başta olmak üzere mevcut teşviklerden daha etkin yararlanılması için öncülük edeceklerini söyledi.

Hedeflerinin sektörü büyütmek, verimliliği artırmak ve üreticinin kazancını yükseltmek olduğunu belirten Tekin, aynı zamanda tüketicilere güvenilir ve sağlıklı et ulaştırma konusunda da hassasiyet göstereceklerini kaydetti.

Kemal Tekin, konuşmasının sonunda Konya İli Kırmızı Et Ürünleri Tarımsal Üreticileri Birliği Başkanlığı’na adaylığını resmen duyurduğunu belirterek, tüm üretici ve besicilere selamlarını iletti.