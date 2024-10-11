Konya MasterShoes Ayakkabı Moda Fuarı, ikinci kez kapılarını açıyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Türkiye'nin en önemli ayakkabı üretim merkezlerinden biri olan Konya, ayakkabı endüstrisinin liderleri, üreticileri ve ihracatçılarını bir araya getirerek, sektördeki yeniliklerin ve trendlerin sergileneceği MasterShose Ayakkabı Moda Fuarı’na ev sahipliği yapacak. 16-19 Ekim 2024 tarihleri arasında TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek olan fuar, ayakkabı sektöründeki profesyonel ziyaretçilerini ağırlayacak.

Geçtiğimiz yıl elde edilen başarının ardından bu yıl yüzde 100 büyüme kaydederek iki katı katılımla gerçekleşecek fuarın lansmanı, Konya Ayakkabıcılar Odası Başkanı Muhammet Acar, Konya Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Kemal Özarpa ve Nobel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik'in katıldığı bir basın toplantısıyla yapıldı.

“Ayakkabı ihracatının yüzde 40’ı Konya’dan”

Ayakkabıcılar Odası Başkanı Muhammet Acar ayakkabı ihracatının büyük bölümünün Konya’dan yapıldığına dikkat çekerek, "Bu yıl geçen yılın iki katı katılımla fuarımızı devam ettiriyoruz. Konya ekonomisine ve Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayan ayakkabı sektörü için çok önemli bir organizasyon olan bu fuar, ayakkabının kalbinin Konya’da attığını bir kez daha kanıtlıyor. Türkiye ayakkabı ihracatının yüzde 40’ı Konya’dan gerçekleştiriliyor ve sektörün birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi bu başarıyı pekiştiriyor" ifadelerini kullandı.

“İhracatımız Türkiye ortalamasın üstünde”

Konya’nın ayakkabı sektörüne dair fuarlara yabancı olmadığını söyleyen Konya Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Kemal Özarpa, "Konya, ayakkabı denildiğinde akla ilk gelen şehirlerden biridir ve köklü geçmişiyle Türkiye’nin en önemli ayakkabı üretim merkezidir. Türkiye ortalamasının çok çok üzerinde bir rakamla, kilogram başına 24 doların üzerinde ayakkabı ihracatıyla katma değerli üretim yaparak öne çıkıyor. Fuarcılıkta da yeni değiliz; MasterShoes adı altında ikinci fuarımızı düzenliyor olsak da bu şehir, ayakkabıcılık alanında 30. fuarını gerçekleştiriyor. Geçen yıl yaşadığımız zorluklara rağmen büyük bir başarı elde ettik ve bu yıl fuara 150’nin üzerinde marka, 200’ün üzerinde firma katılıyor” şeklinde konuştu.

“Hedefimiz en büyük fuarı Konya’da düzenlemek”

Nobel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik ise yaptığı konuşmada, "Fuarın organizatörleri Konya Ayakkabıcılar Odası ve Konya Ayakkabı Sanayicileri Derneği, biz de organizasyon şirketi olarak fuara destek veriyoruz. Konya, ayakkabı sektörünün zirvesinde yer alıyor ve yurtdışında da Konya’da üretilen ayakkabılara büyük değer veriliyor. Geçen yıl düzenlediğimiz fuar büyük başarı getirdi. Bu yıl, yurtdışında yapılan tanıtımların da etkisiyle organik bazlı ziyaretçilerin haricinde, tümü ülkelerinde ayakkabı toptancısı olan 320 kesin davetlimiz ile fuara hazırız. Hedefimiz, önümüzdeki yıl Türkiye’nin en büyük ayakkabı moda fuarını Konya’da düzenlemek” dedi.