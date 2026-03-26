Konya Milletvekili Kalaycı: “Kriptoya vergi, kıymetli taşa ÖTV, çiftçiye destek şart”

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

TBMM Genel Kurulu’nda ele alınan kanun teklifi üzerine söz alan Mustafa Kalaycı, ekonomik düzenlemeler ve sosyal politikalarla ilgili önemli başlıkları gündeme taşıdı.

Kalaycı, kripto varlıklara yönelik yeni vergi düzenlemesi getirildiğini belirterek, “Yetkilendirilmiş platformlar bünyesinde elde edilen kripto varlık gelirlerinin nihai olarak tevkif yoluyla yüzde 10 vergilendirilmesi, bu platformlar dışında elde edilen kripto varlık gelirlerinin ise beyan yoluyla vergilendirilmesi düzenlenmektedir.Türkiye'de platformlarda elde edilen kripto varlık gelirlerine öngörülen yüzde 10 vergi tevkifatının Cumhurbaşkanı kararıyla sıfıra indirileceği, on binde 3 kripto varlık işlem vergisi ödeyenlerden ilave bir vergi alınmayacağı Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcilerince açık bir şekilde ifade edilmiştir” dedi.

Kıymetli taşlara yönelik olarak yüzde 20 oranında Özel Tüketim Vergisi getirileceğini dile getiren Kalaycı, şans ve bahis oyunlarının reklamlarının tamamen yasaklanmasının daha doğru bir yaklaşım olacağını vurguladı.

"Türkiye milli savunma sanayinde dev adımları azimle atmayı sürdürecek"

Savunma sanayine kaynak aktarımına da değinen Kalaycı, Bedelli askerlik tutarının hesabında esas alınan 240.000 gösterge rakamı yüzde 25 artırılarak 300.000’e yükseltilmektedir. Artırılan 60 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı çarpımı sonucu belirlenen tutar Savunma Sanayii Destekleme Fonuna aktarılacaktır. 2026 yılında yaklaşık 19 milyar lira aktarılması beklenmektedir.Zorlu bir coğrafyada yaşıyoruz. Türkiye'nin güvenliğine yönelik tehdit ve risklere karşı güçlü bir savunma sisteminin sürdürülebilir kılınması zorunludur. Savunma sanayinde elde ettiğimiz mesafenin önemi bugün daha da iyi anlaşılmaktadır” diyerek güçlü savunma altyapısının sürdürülebilirliğinin önemine işaret etti.

Deprem bölgesindeki konutlara ilişkin kolaylıkları da hatırlatan Kalaycı, maliyetlerin yüzde 50 indirildiğini, ödemelerin 2 yıl sonra başlayacağını ve 18 yıla yayıldığını belirtti. Ortalama bir konut için aylık taksitlerin yaklaşık 8 bin 750 lira seviyesinde olacağını kaydetti.

Küresel gelişmelerin ekonomiye etkisine değinen Kalaycı, akaryakıt fiyat artışlarının büyük kısmının ÖTV düzenlemeleriyle sınırlandığını ancak buna rağmen çiftçilerin mazot ve gübre maliyetleri nedeniyle zorlandığını söyledi. Tarım sektörünün 2025 yılında küçüldüğünü hatırlatan Kalaycı, çiftçilere yönelik yeni bir destek paketinin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

“Vatandaşlarımızın alım gücünü ve refahını artıracak düzenlemeler de yapmalıyız”

Fahiş fiyat artışlarına karşı daha sert önlemler alınmasını isteyen Kalaycı, savaşın ekonomiye etkisini fırsat bilerek, başta gıda ürünlerinde olmak üzere fiyat etiketlerini haksız bir şekilde yükseltenlere karşı daha caydırıcı tedbirler almalı, kesinlikle teşhir ve iş yeri kapatma cezaları getirmeliyiz. Fiyat artışları nedeniyle sıkıntı çeken, başta emekliler, çalışanlar, küçük esnaf ve çiftçiler olmak üzere vatandaşlarımızın alım gücünü ve refahını artıracak düzenlemeler de yapmalıyız” şeklinde konuştu.

Türkiye ekonomisinin dayanıklılığına da dikkat çeken Kalaycı, büyümenin sürdürülebilirliği için KOBİ’lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması gerektiğini belirtti. Esnaf ve çiftçilere yönelik kredi ve SGK borçlarına ilişkin son düzenlemelerin önemli adımlar olduğunu kaydeden Kalaycı, e-haciz uygulamasında da mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.