Konya Milletvekili Koçak: “Konya, kenevir üretiminde öncü şehir olabilir”

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, kenevir üretimi ve kenevire dayalı sanayi yatırımlarının Türkiye’deki potansiyelini gündeme taşıdı. Koçak, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın cevaplaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yazılı soru önergesi verdi.

Önergede, son dönemde yapılan yasal düzenlemelerle kenevir üretiminin kapsamının genişletildiğine dikkat çeken Koçak, 2025 yılında yürürlüğe giren kanun değişikliği ve 2026 yılında yayımlanan Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolüne Dair Yönetmelik ile kenevir yetiştiriciliğine, aralarında Konya’nın da bulunduğu 21 ilde izin verildiği hatırlatıldı.

“Kenevir, kuraklıkla mücadelede stratejik bir ürün”

Koçak, Konya Ovası’nın kuraklıkla karşı karşıya olduğunu belirterek, kenevirin düşük su tüketimi ve yüksek katma değer potansiyeliyle alternatif bir üretim modeli sunabileceğini vurguladı. “Konya, Türkiye’nin tarım başkentidir. Ancak iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle üretim deseninin yeniden düşünülmesi gerekiyor. Kenevir, sanayiyle entegre olabilen ve yüksek katma değer sağlayan stratejik bir ürün olarak öne çıkmaktadır” dedi.

Konya’nın geniş tarım arazileri, güçlü makine parkı, organize sanayi bölgeleri ve lojistik avantajları sayesinde kenevir üretimi ve işlenmesi açısından önemli bir merkez olabileceğini belirten Koçak, “Kenevir; tekstilden biyokompozite, yemden kozmetiğe, kağıttan yapı malzemeleri ve savunma sanayisine kadar birçok sektörde kullanılıyor. Konya, bu potansiyeli değerlendirerek Türkiye’nin kenevirde merkezi hâline gelebilir” diye konuştu.

OTB ve tarım-sanayi entegrasyonu gündeme getirildi

Önergede ayrıca Konya’da kenevire dayalı bir İhtisas Organize Tarım Bölgesi (OTB) kurulup kurulmayacağı ve kenevir üretiminden işlenmesine kadar tüm süreci kapsayan tarım-sanayi entegrasyonuna yönelik planlar da gündeme taşındı. Koçak, Türkiye’de kenevir üretiminin mevcut durumu, üretim projeksiyonları, Konya’nın hedef payı, teşvik mekanizmaları ve sanayiye yönelik yatırımlar konusunda bilgi talep etti.

Sektör temsilcileri de doğru planlama, sözleşmeli üretim modelleri ve sanayi entegrasyonu ile Konya’nın kenevir üretimi ve işlenmesinde stratejik bir üs hâline gelebileceğini belirtiyor. Uzmanlar, kenevirin lif, tohum, yağ ve farmasötik etken madde gibi çok yönlü kullanım alanları sayesinde Konya ekonomisine yeni bir biyosanayi ekosistemi kazandırabileceğini vurguluyor.

Koçak, sözlerini, “Konya nasıl ki hububat ve tarım makineleri üretiminde Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden biri ise, doğru planlama ve teşviklerle kenevir üretimi ve kenevire dayalı sanayide de lider şehirlerden biri hâline gelebilir” diyerek tamamladı.