Konya Model Fabrika’da verimli üretim için yol haritası ele alındı

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MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fahreddin Özkul ve KTO Teknoloji ve Eğitim Kampüsü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Nuri Özşahin’in katılımlarıyla düzenlenen programda; doğru fabrika tasarımı, etkin tesis yerleşimi, yalın üretim teknikleri ve verimlilik odaklı dönüşüm süreçleri ele alındı.

Programın açılışında konuşan Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fahreddin Özkul, artan girdi maliyetleri ve yoğunlaşan rekabet ortamında işletmelerin kaynaklarını etkin kullanmasının önemine dikkat çekerek, “Doğru fabrika tasarımı ve makine yerleşimi, bu sürecin temelini oluşturmaktadır. Yeni bir tesis kurarken veya mevcut üretim alanını genişletirken üretim akışına uygun bir planlama yapmak, yıllar boyunca işletmenin maliyetlerini ve çalışma düzenini doğrudan etkilemektedir.” ifadelerini kullandı.

Konya Model Fabrika’nın işletmelere sunduğu uygulamalı eğitim ve danışmanlık hizmetlerine de değinen Özkul, firmaların üretim süreçlerindeki kayıpları tespit etmelerine, çözüm geliştirme yetkinliklerini artırmalarına ve sürdürülebilir bir verimlilik kültürü oluşturmalarına destek verdiklerini belirtti.

Program kapsamında, üretim tesislerinin doğru planlanmasının işletmelerin operasyonel verimliliğine etkileri değerlendirilirken, üretim süreçlerinde israfların azaltılması, kaynakların etkin kullanılması ve sürdürülebilir üretim anlayışının geliştirilmesine yönelik bilgiler paylaşıldı.

Konya Model Fabrika uzmanlarının değerlendirmeleri ve farklı sektörlerden işletmelerin deneyim paylaşımlarıyla gerçekleştirilen programda, yalın üretim uygulamalarının işletmelere sağladığı kazanımlar ve başarılı dönüşüm örnekleri üzerinde duruldu.

İşletmelerin üretim kapasitelerini daha etkin kullanmalarına, maliyetlerini azaltmalarına ve rekabet güçlerini artırmalarına katkı sağlamayı hedefleyen program, katılımcıların bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmasıyla tamamlandı.