Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi’nde 73. Mali Genel Kurul yapıldı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin 73. Mali Genel Kurulu Konya Şeker merkez kampüsünde gerçekleştirildi. PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Konya modelinin Türkiye’deki kooperatifçilik anlayışına örnek olduğunu vurgularken, mali disiplinden yatırımlara kadar pek çok konuda kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Kooperatifçiliğin dünyada olduğu gibi Türkiye'de de öneminin arttığını belirten Erkoyuncu, “Özellikle Konya Kooperatifi, modern ve ileri düşünce tarzıyla çok güzel sonuçlar ortaya koydu. Bugün Türkiye genelinde baktığımızda yıldızı parlayan ve farklılığı net şekilde görülen bir kooperatif yapısına sahibiz” dedi.

“Daha güçlü ve sürdürülebilir bir mali yapıya sahibiz”

Başkan Erkoyuncu, 2021 yılı Ekim ayında göreve geldiklerinde şirketin aktif varlıklarının 20.5 milyar TL, toplam borcunun ise 26 milyar TL seviyesinde olduğunu belirterek, öz sermayenin ise -5.5 milyar TL’ye kadar gerilediğini söyledi. Tasarruf ve verimlilik odaklı bir yönetim anlayışı benimsediklerini belirten Erkoyuncu, bugün itibarıyla şirketin toplam varlıklarının 103 milyar TL’yi aştığını duyurdu. Toplam borçlar düşüldüğünde oluşan öz sermayenin ise yaklaşık 36 milyar TL seviyesine ulaştığını vurgulayan Erkoyuncu, “Zor ama kararlı bir süreç sonunda artık çok daha güçlü ve sürdürülebilir bir mali yapıya sahibiz” ifadelerini kullandı.

“Emin adımlarla büyüyoruz”

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, son dönemde gıdaya dayalı yatırımlara hız verdiklerini belirterek önemli açıklamalarda bulundu. Erkoyuncu, üretim kapasitesindeki artışı ve yapılan yatırımları şu sözlerle anlattı; “Torku Atıştırmalık Tesisimize 6 milyon Euro’luk bir yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımla yeni üretim hatlarını devreye aldık ve günlük üretimimizi 50 ton artırdık. Aynı şekilde, Biyoetanol Tesisimizde üretim kapasitesini 120 metreküpten 160 metreküpe çıkardık. Seydibey Patates Entegre Tesisimiz artık tam kapasiteyle çalışıyor. Daha önce yüzde 70 seviyelerinde olan üretim oranını yüzde 100’e çıkardık. Panagro Et ve Süt Entegre Tesisimizde 5 milyon dolarlık ilave yatırım gerçekleştirdik. Ayrıca Panplast, Sarıoğlan, Panagro ve Seydibey tesislerimize toplamda 8 milyon dolarlık GES yatırımı yaptık. Bu yatırımlarla sadece üretimi değil, enerji verimliliğimizi de ciddi oranda artırdık. Hedefimiz; katma değerli üretimi, ihracatı ve verimliliği esas alan, sürdürülebilir bir sanayi modeli oluşturmak. Her adımımızı bu vizyonla atıyoruz”.

“Konya ve Çumra Şeker’de kapasite artırıldı”

Başkan Erkoyuncu, Konya ve Çumra Şeker Fabrikaları’nda üretim sürecini hızlandırmak ve kampanya dönemlerini daha verimli hale getirmek için yapılan teknik yatırımları anlattı; “Üretim sürelerini kısaltmak ve verimliliği artırmak için Konya ve Çumra fabrikalarımızda difüzyon ünitelerinin kapasitelerini artırma kararı aldık. Konya Şeker’in pancar işleme kapasitesi 12 bin ton olarak hayata geçirildi. Çumra Şeker’de ise çalışmalar bitmek üzere. Bu kampanya döneminde oranın da pancar işleme kapasitesi 20 bin ton olacak. Allah’tan bir mani gelmezse, önümüzdeki pazartesi itibarıyla son parçalar da tamamlanacak ve bu kampanya sorunsuz şekilde başlayacak.” ifadelerini kullandı.

“Çiftçiye ödeme zamanında yapıldı”

Erkoyuncu, geçmişte çiftçilere yapılan ödemelerin zaman zaman aksadığını ancak kendi dönemlerinde hiçbir gecikmenin yaşanmadığını da sözlerine ekledi; “Görev süremiz boyunca tüm avans ödemelerini vaktinde ve tam olarak yaptık. Çiftçimizin güvenini boşa çıkarmadık.”

“Kaynaklarımızı dikkatli yönetiyoruz”

Başkan Erkoyuncu, şirketin gıda grubundaki borç yapısına ve finansal dengesine ilişkin önemli bilgiler de paylaştı. Borcun büyük bölümünün ticari borçlardan oluştuğunu vurgulayan Başkan Erkoyuncu, stok ve alacakların da bu borçlara karşılık geldiğini belirtti; “Gıda grubunda toplamda 26 milyar TL’lik bir borç yükümüz var. Bunun 9 milyar lirası bankalara olan ve yapılandırılmış borçlardan oluşuyor. Kalan 17 milyar TL ise ticari borç. Buna karşılık olarak elimizde 22 milyar TL’lik stok ve ticari alacak bulunuyor. Yani borçlarımızın çok büyük bir kısmı elimizdeki değerlerle karşılanabilir durumda. Gıda grubunda risklerimizi kontrol altında tutuyor, kaynaklarımızı dikkatli yönetiyoruz” dedi.

“255 milyon dolar avantaj sağladık”

2013 yılında 985 milyon dolara satın alınan Kangal Termik Santrali’ne dair borçların büyük kısmının yapılandırıldığını belirten Erkoyuncu; “2023’teki 764 milyon dolarlık borç, Türk lirasına çevrildi ve 630 milyon dolara indi. Kur artışından etkilenmeden yaklaşık 255 milyon dolar avantaj sağladık. Ayrıca baca gazı arıtım sistemi için bugüne kadar 41,5 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Sistem 2026 yılında devreye alınacak” ifadelerine yer verdi.

“Soma ile ilgili süreç devam ediyor”

Başkan Ramazan Erkoyuncu, Soma Termik Santrali’ne ilişkin yürütülen süreç hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erkoyuncu, enerjinin ana faaliyet alanları olmadığını vurgularken, çiftçilerin emanetine zarar gelmemesi için kararlı duruş sergilediklerini ifade ederek şunları söyledi; “Soma 42 yaşında yaşlı bir santral ve enerji bizim işimiz değil. Bürokrasi ile görüşmelerimiz devam ediyor. Çiftçimizin birikimini korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Soma Termik Santrali, Soma için hayati öneme sahip. Bu durumunda bilinci ile hareket ediyoruz.” Başkan Erkoyuncu Soma Termik Santrali’nin devredilmesi konusunu oylamaya sundu ve tüm çiftçiler devredilmesi için oy kullandı.

Yoğun bir katılım ile gerçekleşen mali genel kurulda bütün kararlar oy birliğiyle kabul edildi.