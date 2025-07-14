Konya protokolünden 15 Temmuz mesajı: “Bu ruh asla sönmeyecek”

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında Konya Valisi İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı birer mesaj yayımladı. Yapılan açıklamalarda, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı verilen mücadelenin, millet iradesinin ve demokrasiye olan bağlılığın altı çizildi. Liderler, birlik ve beraberliğin Türkiye'nin en büyük gücü olduğunu vurguladı.

“15 Temmuz bir dönüm noktasıdır”

Konya Valisi İbrahim Akın yayımladığı 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü mesajında Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığına, anayasal düzenine ve millî iradeye kasteden FETÖ hain darbe teşebbüsünün, milletin inancı, cesareti ve kararlılığı sayesinde bertaraf edildiğini vurgulayarark, “Milletimizin şanlı tarihinde, bağımsızlık uğruna sergilenen sayısız kahramanlık destanına 2016 yılında 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü de eklenmiştir” dedi.

KonyaValisi İbrahim Akın

Vali Akın mesajının devamında “Tarih, bir milletin asıl gücünün silahlarda değil; birlik ruhunda, inancında ve vatan sevdasında saklı olduğunu kaydetmiştir. 15 Temmuz gecesi, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla meydanlara inen milletimiz; cesaretini ve gücünü ortaya koyarak, demokrasimizin yılmaz bekçisi olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu destansı duruş, yalnızca bir darbe girişimini akamete uğratmakla kalmamış, aynı zamanda Türkiye’nin geleceğine kasteden karanlık odaklara karşı millet iradesinin aşılmaz bir set olduğunu da göstermiştir.

15 Temmuz, Türk milletinin iradesine sahip çıktığı, devletine, bayrağına ve geleceğine sımsıkı sarıldığı bir dönüm noktasıdır. Şehitlerimizin fedakârlığı, gazilerimizin cesareti ve milletimizin direnişi, bu kutsal vatanın payidar kalacağının en açık göstergesidir. Demokrasimizin temeli olan millî iradeye karşı uzanacak her türlü el, dün olduğu gibi bugün de yarın da aynı kararlılıkla durdurulacaktır.

Bu düşüncelerle, ülkemizin bağımsızlığı ile milletimizin birliğini ve beraberliğini hedef alan hain darbe girişiminin dokuzuncu yıl dönümünde 15 Temmuz gecesi şehit olan tüm kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyor, şehit ailelerimize ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Kahraman gazilerimize ve kolluk kuvvetlerimize şükranlarımı sunuyor; milletimizin her bir ferdini, demokrasiye sahip çıkan duruşundan dolayı hürmet ve minnetle selamlıyorum.

Unutmadık, unutturmayacağız” dedi.

“15 Temmuz; milletimizin iradesinin sarsılmaz simgesidir”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “O karanlık gecede, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla sokaklara dökülen milletimiz, iradesine kast eden hainleri bozguna uğratmıştır. 15 Temmuz; milletimizin hürriyetine ve bağımsızlığına sahip çıkma iradesinin sarsılmaz simgesidir. Şehit düşen kahramanlarımızı rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyor; bu kutsal emanetin bekçileri olarak millî iradeye sahip çıkmaya devam edeceğimizi bir kez daha kararlılıkla vurguluyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay

Başkan Altay’ın mesajı şu şekilde:

“FETÖ Terör Örgütü’nün hain planlarını gerçekleştirmek için harekete geçtiği alçak darbe kalkışmasına karşı, milletimizin sarsılmaz iradesiyle karşı koyduğu 15 Temmuz destanının 9’uncu yıl dönümündeyiz.

Milletimizin iradesine, demokrasimize ve istiklalimize kasteden hain darbe girişimine karşı, yediden yetmişe tüm Türkiye tek yürek olmuş, tarihimizin en karanlık gecelerinden birini destansı bir direnişe dönüştürmüştür.

O karanlık gecede, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla sokaklara dökülen milletimiz, şan ve şerefle dolu tarihimizden ve yüreğindeki imandan aldığı güçle iradesine kast eden hainleri bozguna uğratmıştır.

Konya’mızın yiğit evlatları da o gece Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi meydanları doldurmuş, vatanına, bayrağına ve devletine sahip çıkmıştır. Konya, kadim geçmişine yakışır bir şekilde vakur bir duruş sergileyerek millî iradenin, demokrasinin ve özgürlüğün en gür sesi olmuştur.

15 Temmuz; milletimizin hürriyetine ve bağımsızlığına sahip çıkma iradesinin sarsılmaz simgesidir. O gece şehit düşen kahramanlarımızı rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyor; bu kutsal emanetin bekçileri olarak millî iradeye sahip çıkmaya devam edeceğimizi bir kez daha kararlılıkla vurguluyorum. Millet olarak hainlere karşı her daim uyanık olacağız.

Bu vesileyle; Konya’mızın ve aziz milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nü anıyor, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum.”

“Bu topraklar ancak cesur yüreklerin, sadakatle dolu duaların omuzlarında yükselecektir”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili yayımladığı mesajında şu görüşlere yer verdi; “15 Temmuz, aziz ve asil milletimizin bin yıldır sürdürdüğü varoluş mücadelesinin en önemli basamaklarından biri olarak tarihe geçmiştir. Malazgirt’te Sultan Alparslan’ın, Çanakkale’de yüzbinlerce şehidin, İstiklal Harbi’nde Mehmetçik’in taşıdığı ruh, 15 Temmuz gecesi meydanlara çıkan, tankların önüne yatan, kurşunlara göğsünü siper eden kadın, erkek, genç, yaşlı tüm vatan evlatlarının yüreğinde yeniden hayat bulmuştur. Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın cesur ve dirayetli liderliğiyle ayağa kalkan bu millet, ihanet şebekesi FETÖ’ye karşı bayrağını yere düşürmemiş, vatanına halel getirmemiştir. O gece, bu millet sadece kendisi için de değil; gözü yaşlı tüm mazlum coğrafyalar için de bir ışık, bir umut olmuş ve ‘Zaferin’ ‘İnancın’ ve ‘Kahramanlığın’ adının ‘Türkiye’ olduğunu bir kez daha dünyaya ilan etmiştir.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş

Bu vesile ile her biri ayrı bir kahraman olan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. O gecenin üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, o cesur duruşu, o karanlığa atılan büyük adımı, o topyekûn direnişi asla unutmayacak ve unutturmayacağız.

Bizler Meram'da, bu kutlu mirasın bilinciyle hareket ediyor; demokrasimize, birliğimize ve geleceğimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki; bu topraklar ancak cesur yüreklerin, inançlı adımların, sadakatle dolu duaların omuzlarında yükselecek ve bu aziz millet Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde ‘Türkiye Yüzyılı’ hedefi için koşmaya devam edecektir.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günümüz kutlu olsun. Aziz şehitlerimizin ruhları şad, gazilerimizin ömürleri uzun ve sağlıklı olsun. Milletimizin iradesi daim, devletimizin bekası ebedi olsun.”

“Şanlı zaferlerimizin temelinde birlik ve beraberlik ruhu yatmıştır”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9’uncu yıl dönümü ile 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladığı mesajda, Türk milletini güçlü ve yenilmez kılan sarsılmaz inancı ve imanı olduğunun altını çizerek, “Çanakkale'de düşmana geçit vermeyen o ruh, 15 Temmuz'da da vatanımıza göz dikenlere 'Dur!' diyerek o hain kalkışmaya meydanı bırakmamıştır.” dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca

Kılca mesajında, “15 Temmuz 2016, Türk milletinin birlik ve beraberliğinin, cesaretinin ve demokrasiye olan bağlılığının en net ifadesidir. Türk milleti, tarih boyunca nice zorlukların üstesinden gelmiş, her türlü ihanet girişimini birlik ruhuyla bertaraf etmiştir. 15 Temmuz’da da aynı azimle hareket eden milletimiz, dünyaya bir kez daha göstermiştir ki; hain emellere ve kirli düşüncelere sahip hainler bu topraklarda asla muradına eremeyecektir. Şanlı zaferlerimizin temelinde hep bu birlik ve beraberlik ruhu yatmıştır. Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda ve 15 Temmuz’da kazandığımız her zafer, milletimizin tek vücut olmasıyla mümkün olmuştur. O karanlık gecede de bu necip millet, tankların önüne göğsünü siper ederek şanlı bir destan yazmıştır. Unutmayalım ki, birlik olduğumuz sürece hiçbir güç bize diz çöktüremez. Geleceğimiz, bu milletin tarih boyunca gösterdiği azim, kararlılık ve dayanışmayla şekillenecektir.

15 Temmuz gecesi, sesiyle, duruşuyla, duasıyla bu kutsal vatana sahip çıkan her bir kahramana selam olsun! Allah, bu birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Bizi bölmek, parçalamak için fırsat kollayanlara asla imkân vermesin!

Bu duygu ve düşüncelerle; o karanlık gecede, vatanımıza kasteden hayâsız saldırıyı durdurmak için iman dolu göğsünü siper eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Gazilerimize şükranlarımı sunuyor, onlara sağlık ve huzur dolu bir ömür diliyorum. Rabbim menfi emeller peşinde olanlara fırsat vermesin” ifadelerine yer verdi.

“15 Temmuz, asil milletimizin yazdığı kahramanlık destanıdır.”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ise, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında 15 Temmuz'un, milli birlik ve beraberliğin en güçlü şekilde ortaya konduğu tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı

Başkan Pekyatırmacı mesajının devamında; “15 Temmuz gecesi ülkemizin birliğine, bütünlüğüne kast etmek isteyen hainlere karşı aziz milletimiz 7’den 70’e ayağa kalkmış ve dünyaya büyük bir demokrasi dersi vermiştir. Asla unutmayacağımız ve unutturmayacağımız 15 Temmuz hain darbe girişimi, ülkesine, devletine, demokrasisine, anayasal düzenine ve özgürlüğüne bağlılığını, aydınlık bir gelecek idealinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykıran asil milletimizin yazdığı kahramanlık destanıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile kahraman milletimiz o gece her yaştan tüm fertleri ile sokakları, meydanları doldurdu tankın, topun, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısında imanıyla, inancıyla canı pahasına tek vücut oldu. Sonrasında da aynı ruhla günlerce meydanları boş bırakmayarak, demokrasiye sahip çıktı. Böylesine kutlu bir mücadele vatan söz konusu olduğunda milletimizin hiç düşünmeden aynı safta birlik ve beraberlik içerisinde omuz omuza duracağını ve ne pahasına olursa vatanından, bayrağından, hürriyetinden, birlik ve beraberliğinden ödün vermeyeceğini bir kez daha göstermiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü kutluyor, şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize, en derin şükranlarımı sunuyorum” dedi.