Konya, Rusya pazarına odaklandı

BURCU SUNA/KONYA

Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, fuarın Konyalı sanayiciler için çok verimli geçtiğini söyledi. Rusya’nın savaşa rağmen dünyadaki en önemli ihracat pazarlarından birisi olduğunu ifade eden Büyükeğen, MIMS Oto Yedek Parça Fuarı’nda Konyalı sanayicilerin yaptığı ikili iş görüşmelerinin yeni iş birliklerine vesile olacağını ve Konya’nın ihracatına da olumlu yansıyacağını kaydetti.

Rusya ilk sıraya yükseldi

Başkan Büyükeğen, Rusya’nın Konya’nın ihracatında ilk sırada yer aldığını ifade ederek, “Rusya, hem Konya hem de Türkiye için en önemli ihracat pazarlarından biri. Konya olarak, Rusya’ya geçtiğimiz yılın tamamında 230 milyon 873 bin dolar ihracat yaptık. Geçtiğimiz yıl ihracatımızda üçüncü sırada yer alan Rusya, bu yılın 7 aylık döneminde ihracatımızın ilk sırasında yer aldı. Rusya’ya ihracatımızı Ocak-Temmuz döneminde yüzde 83 artırarak 183 milyon 12 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu dönemde Konyalı sanayicilerimiz Rusya’ya motorlu kara taşıtları parçaları, makine aksamları, kazan makineleri, demir ve çelikten ürünler ile plastik gibi ürünler ihraç etti” şeklinde konuştu.

Oda olarak Konya’nın ihracatını geliştirmek için yaptıkları çalışmalara devam edeceklerini belirten Büyükeğen, bu yıl Dubai’de gerçekleştirilen Gulfood 2023 Gıda ve İçecek Fuarı’na, Almanya’nın Düsseldorf kentinde düzenlenen ‘GIFA 2023 Döküm ve Metal Teknolojileri Fuarı’na ve son olarak da Moskova’da düzenlenen MIMS Oto Yedek Parça Fuarı’na da teknik iş gezisi düzenlediklerini sözlerine ekledi.