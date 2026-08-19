Konya Sanayi Odası Türkiye’nin ilk ve tek “iklim dostu” odası oldu

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Sanayi Odası’nın karbon ayak izini azaltmak, emisyon kaynaklarını belirlemek ve yeşil sanayi sürecine yönelik yaptığı çalışmalar yeni bir başarı daha getirdi. Oda, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen İklim Dostu Kuruluş Belgesi’ni almaya hak kazanan KOP Bölgesi’ndeki ilk ve tek kurum olmayı başardı. Böylece KSO, Türkiye’nin iklim dostu ilk ve tek odası oldu. KSO’nun iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını değerlendiren Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, bu başarının hem Oda açısından hem de Konya sanayisinin yeşil dönüşüm hedefleri açısından önemli olduğunu vurguladı.

KSO, Türkiye’ye örnek oldu

Başkan Büyükeğen, “Sanayimizin geleceği, üretim gücümüzün yanı sıra, çevresel sürdürülebilirliğe de bağlı. Konya Sanayi Odası olarak sanayicilerimizin yeşil dönüşüm sürecine intibak etmeleri için, karbon salınımlarını azaltmalarına yönelik önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bunların yanı sıra Odamızın toplam sera gazı emisyonunu düşürmeye yönelik uygulamaları da hayata geçiriyoruz. Yaptığımız bu çalışmalar neticesinde TSE tarafından verilen İklim Dostu Kuruluş Belgesi’ni almaya hak kazanan Türkiye’deki ilk ve tek oda olduk. Ben bu başarıda emeği olan ve yaptığımız çalışmalara katkıda bulunan tüm üyelerimize, meslek komitesi üyelerimize, meclis üyelerimize, yönetim kurulumuza, profesyonel çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu belge bizim için bir sonuçtan ziyade, yeni hedeflerin başlangıcıdır. Konya sanayisinin yeşil ve sürdürülebilir üretim konusunda Türkiye’ye örnek olması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Sanayicimizin rekabet gücünü korurken çevreye duyarlı, kaynakları verimli kullanan ve geleceği gözeten bir üretim modelini hep birlikte geliştireceğiz” şeklinde konuştu.