Konya Şeker, pancar testlerinde dünya liginde

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Beta Ziraat A.Ş., geçmişten gelen birikimiyle geleceğe yön veren vizyonunu birleştirerek tarımda yenilikçi çalışmalara imza atıyor. Şirket, Çumra Ar-Ge Serası’nda yürüttüğü Pancarda Sapa Kalkma Testleri ile Türkiye tarımında önemli bir rol üstleniyor.

Avrupa ve Türkiye'deki tohum numuneleri test ediliyor

Dünyada yalnızca birkaç firma tarafından gerçekleştirilebilen Pancarda Sapa Kalkma Testleri, Beta Ziraat tarafından 11 yıldır başarıyla yürütülüyor. Şirket, 2025 yılından itibaren Çumra Sera'da yapılan iyileştirme ve geliştirme çalışmaları sayesinde mevcut kapasitesini de arttırarak sadece kendi üretimlerini değil, iş ortaklarının Türkiye ve Avrupa’daki üretim sahalarından gelen tohum numunelerini de test ediyor. Çumra Ar-Ge Serası’nda yürütülen bu testlerde, her bir numune ayrı parsellerde yetiştirilerek tohuma kalkan pancar oluşumunun önüne geçilmesi ve verim kaybının engellenmesi amaçlanıyor. Bilimsel veriler ışığında belirlenen oranın üzerinde sapa kalkma gösteren tohumlar üretime dahil edilmiyor. Bu sayede hem çiftçinin verimi artırılıyor, hem de fabrikaların pancar işleme potansiyeli destekleniyor.

Yerli üretimde sürdürülebilirlik hedefleniyor

Beta Ziraat’in Çumra’daki Ar-Ge çalışmaları, Türkiye’de tarımsal üretimin verimliliğini artırma yolunda önemli bir adım olarak görülüyor. Şirket, yüksek kaliteli, dayanıklı ve yerli tohumları geliştirerek çiftçilerin hizmetine sunmayı, böylece tarımsal sürdürülebilirliği güçlendirmeyi amaçlıyor.