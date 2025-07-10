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Konya Şeker’den üreticiye 410 milyon TL avans desteği

Konya Şeker, 2025/2026 kampanya döneminde üretici ortaklarına 410 milyon TL’lik pancar sulama avansı desteği sağlıyor.

Haber Merkezi
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Konya Şeker’den üreticiye 410 milyon TL avans desteği
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MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Şeker, 2025/2026 kampanya döneminde üretici ortaklarına mali destek sağlamak amacıyla pancar sulama avansı veriyor. 410 milyon TL tutarında pancar sulama avansı, 11 Temmuz 2025 saat 17:00’dan itibaren üretici ortaklarının hesabına yatırılacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, “Konya Şeker olarak her koşulda çiftçimizin yanında durmaya devam ediyoruz. Bu anlayışla, 410 milyon TL tutarındaki pancar sulama avansını üretici ortaklarımızın hesaplarına aktarıyoruz. Güçlü çiftçi, istikrarlı tarımsal üretim ve daha büyük Türkiye demektir. Bu yolda desteğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ödememizin tüm üretici ortaklarımıza hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

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