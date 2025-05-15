Konya Şeker’den üreticiye 410 milyon TL destek

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Yeni kampanya döneminin ilk ödemesini duyuran Konya Şeker, üreticilere yönelik desteklerini sulama ve söküm avansları ile sürdürüyor. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, üreticilerin üretim maliyetlerini karşılamalarına destek olmayı ve sürdürülebilir üretimi teşvik etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Erkoyuncu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“16 Mayıs Cuma günü itibarıyla, çapa avansı olarak bilinen ilk nakdi ödemeleri çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başlıyoruz. Üretici tabanlı bir kuruluş olarak, her zaman çiftçimizin yanında olduğumuzu vurgulamak isterim. Üretim süreçlerini daha verimli ve sürdürülebilir hale getirmek için üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye gayret ediyoruz. Konya Şeker ailesi olarak, üreticilerimizin daha iyi koşullarda üretim yapabilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeni kampanya döneminin tüm üreticilerimiz için bereketli ve bol kazançlı geçmesini diliyorum.”