Konya, tarihinin en yüksek aylık ihracatına ulaştı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, elde edilen sonucun Konya iş dünyasının üretim gücünü ve ihracattaki istikrarlı yükselişini ortaya koyduğunu belirtti. Başkan Öztürk, "Konya'mız Temmuz ayında gerçekleştirdiği 357 milyon 520 bin dolarlık ihracatla aylık bazda bugüne kadarki en yüksek ihracat rakamına ulaşmıştır. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre ihracatımızın yüzde 11,8 artmış olması, firmalarımızın küresel pazarlardaki rekabet gücünü ve ihracat kararlılığını göstermesi bakımından son derece değerlidir. Türkiye ihracatından aldığımız payı artırarak iller sıralamasında 9. sıraya yükselmemiz de bu başarının önemli göstergelerinden biridir." dedi.

Yılın ikinci yarısına güçlü bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Başkan Öztürk, yedi aylık ihracat performansının da olumlu seyrini sürdürdüğünü belirterek, "2026 yılının ilk yedi ayında ihracatımız 2 milyar 48 milyon doları aşarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 artış kaydettik. Küresel ekonomide belirsizliklerin ve korumacı eğilimlerin devam ettiği bir dönemde yakalanan bu performans, Konya iş dünyamızın üretim ve ihracattaki kararlılığının en somut göstergesidir." diye konuştu. Konya Ticaret Odası olarak ihracatın artırılmasına yönelik çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini vurgulayan Öztürk, "İhracatçılarımızın yeni pazarlara ulaşmasını sağlayacak ticaret heyetleri, alım heyeti programları, uluslararası fuarlar ve iş birliği organizasyonlarıyla firmalarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Yılın ikinci yarısında da bu çalışmalarımızı artırarak sürdürecek, Konya'nın ihracatını daha yüksek seviyelere taşımak için tüm paydaşlarımızla birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı. Başkan Öztürk, "Bu tarihi başarıda emeği bulunan tüm ihracatçılarımızı, firma temsilcilerimizi ve çalışanlarımızı gönülden tebrik ediyor, şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine sundukları kıymetli katkılar dolayısıyla teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.