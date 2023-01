Konya, temiz enerji ve iklim değişikliği çalışmalarının merkezi oluyor

Takip Et

Burcu SUNA



KONYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayelerinde, Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Konya’da kurulan TÜBİTAK Temiz Enerji, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsü İş Birliği Protokolünde imzalar atıldı.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan İklim Değişikliği Başkanı Orhan Solak, yeşil dönüşüm sürecinde amaçlarının Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelesini güçlendirmek ve bu süreçte elde edilecek azami katma değerle ülkenin yeşil kalkınmasını gerçekleştirmek olduğunu söyledi.

Programa katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Burada kuracağımız enstitüyü sadece Türkiye’nin değil; dünyanın en önemli merkezlerinden bir tanesi haline getireceğimize inanıyoruz. Onun için özellikle Konya’yı seçtik” diye konuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,

“Konya’mız, göllerini ve suyunu tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya. Bu anlamda enstitümüzün Konya’mızda kuruluyor olması çok anlamlı ve çok değerli bir adım olmuştur.” dedi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, küresel iklim değişikliği ile mücadelenin kalesinin Konya olduğunu ifade ederek, “Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de enstitüye çok önemli bir katkı sağlıyoruz. Enstitümüz için Konya Teknoloji Endüstri Bölgesinde bir bina inşa edeceğiz” dedi.

TÜBİTAK Başkanı: "Stratejik ortaklığımızın ben çok kıymetli"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK olarak özellikle 2021 yılından itibaren ana başlığın yeşil dönüşüm, yeşil kalkınma ve bununla birlikte bu amaca yönelik bilgi üretimi ve insan kaynağının geliştirilmesi olduğunu kaydetti.

Bu doğrultuda bir yıla yakın zamandır İklim Değişikliği Başkanlığı’yla ve Konya Büyükşehir Belediyesi’yle yakın bir etkileşim halinde olduklarını aktaran Prof. Dr. Mandal, “Bölgedeki üniversite, sanayi, kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir arada bu enstitünün ne çalışacağını, hangi başlıkları önceliklendireceğini ve aynı zamanda çalışma modelinin ne olacağını konuştuk.

Bunları ele aldığımız zaman bugün enstütümüzü Konya’da yerleşik halde kuruyoruz. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz. Buraya katkı verecek olan tüm Türkiye’deki araştırmacılarımız, hocalarımız ve insan kaynağı noktasında öğrencilerimiz olacak. İş birliğimizin, stratejik ortaklığımızın ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

"Küresel iklim değişikliği ile mücadelenin kalesi Konya'dır"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, küresel iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinin derinden hissedildiği bu dönemde, böyle bir programı gerçekleştiriyor olmayı son derece anlamlı bulduğunu ifade ederek konuşmasına başladı.

Küresel iklim değişikliğinin içinde bulunduğumuz yüzyılı tehdit eden en büyük çevresel ve sosyoekonomik sorunlardan birisi olduğunun altını çizen Başkan Altay, bu küresel tehdide Türkiye’de en fazla maruz kalan şehrin Konya olduğunu belirterek, “İklim değişikliğinin tetiklediği kuraklığın; göllerdeki suların azalmasına ve yeraltı sularının çekilmesine neden olması şehrimizde özellikle tarım faaliyetlerine olumsuz etkisi olmaktadır.

Konya’mızın Türkiye’nin tahıl ambarı olduğunu düşünecek olursak, üretimde yaşanan her problem tüm ülkemizi de doğrudan etkilemektedir. İşte bu nedenle, küresel iklim değişikliği ile mücadelenin kalesi Konya’dır diyebiliriz” ifadelerini kullandı. Doğanın güzelliklerine sahip çıkmak için iklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer almamız gerektiğine dikkat çeken Başkan Altay, şöyle devam etti:

“Türkiye’nin üretim sigortası olan Konya’mızda, birbirinden önemli proje ve çalışmalarla, hem şehrimizi hem de ülkemizi bu krizin etkilerinden kurtarmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Bizler bu mücadeleyi verirken, yaptığı çalışmalarla ülkemizin yüz akı olan TÜBİTAK, en büyük destekçilerimizden biri konumundadır”

Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sağlayacak enstitünün kurulma sürecinin geçtiğimiz yıl Şubat ayında Konya’da düzenlenen Türkiye’nin ilk İklim Şurası ile başladığını kaydeden Başkan Altay,

“Enstitünün faaliyete geçmesiyle inşallah İklim Şurasında aldığımız kararların takibi yapılacak. Ayrıca iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konusunda bilgi birikimi sağlayarak yenilikçi ürün ve çözümler üretecek. İmzalayacağımız protokol ile iklim değişikliği ile mücadelede gücümüzün çok daha genişleyeceğine ve ülkemizin yeşil kalkınma sürecinde önemli bir adımın daha atılacağına yürekten inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak TÜBİTAK Temiz Enerji, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Araştırma Enstitüsü’ne çok önemli bir paydaşı olduklarını söyleyen Başkan Altay, “Enstitümüz için Konya Teknoloji Endüstri Bölgesinde bir bina inşa edeceğiz. Bununla ilgili çalışmaları TÜBİTAK’la yürütmeye başladık.

İnşallah en kısa sürede projeleri tamamlayarak bir an önce bu enstitünün faaliyete geçmesini çok arzu ediyoruz. Böylece bu bina gerekli her türlü imkâna ve çalışmaların verimlilikle gerçekleştirileceği bir ortama sahip olacak. İmzalayacağımız protokol ile iklim değişikliği ile mücadelede gücümüzün çok daha genişleyeceğine ve ülkemizin yeşil kalkınma sürecinde önemli bir adımın daha atılacağına yürekten inanıyorum.” dedi.

Konuşmasının sonunda enstitünün Konya’ya kazandırılmasında katkı sağlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Genel Başkan Yardımcısı Sayın Leyla Şahin Usta, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, İklim Değişikliği Başkanı Solak başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Altay, “İnşallah birlikte yapacağımız tüm çalışmalarla; Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında geniş ufuklara adım atan ülkemize ve “Türkiye Yüzyılı” idealimize en büyük katkılardan birini sağlayacağız” sözleriyle konuşmasını tamamladı.



“Artık yaşamı iklimsiz, iklim değişikliği konularsız düşünemeyiz"



AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, sadece Konya için değil, Türkiye ve dünya için önemli bir günü yaşadıklarını belirterek, “Artık ne sanayiyi, ne üretimi ne tarımı ne yaşamı iklimsiz, iklim değişikliği konularsız düşünemeyiz. Çünkü iklim değişikliği bütün bu alanlara sirayet etmiş durumda. Aslında hepsini yatay kesen bir olguyla karşı karşıyayız.

Bunu doğru yöneten ülkeler, fırsatı doğru kuran, dünyayı daha yaşanılır kılmak için gayret gösteren ve bu uğurda çaba sarf eden gerçek anlamda insanlığı ön plana alan medeniyetimizle aslında bugüne kadar tarihi süreçte kalkınma ihtiraslarıyla dünyamızın yaşanmaz duruma gelmesine neden olan gelişmiş ülkelerin önümüzdeki dönemdeki karşılıklı sınavlarını göreceğiz.

Konya’mızda ülkemiz için ve dünya için temiz enerji, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle ilgili bugün değerli bakanlarımızın ve değerli hazirunun katılımıyla ortaya koyacağımız bir anlayış, bir misyon, bir duruş, bir pozisyon almayı son derece önemli buluyorum ve tarihi bir an olarak nitelemek istiyorum” diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, ise şunları kaydetti: “Burada işi sadece bakanlıklarımız, çalışanlarımız, TÜBİTAK yapmayacak. Hepimiz birer insan olarak, birey olarak çevrenin korunması, temiz enerjiye katkı verilmesi, iklim değişikliğiyle mücadele edilmesi için sorumluyuz.

Eğer biz bu işin paydaşı olarak her birimizi kendimizi sorumlu görmezsek bu işi sürdürmek mümkün değil. O yüzden bu imza töreninin özellikle ve enstitünün kurulmasının özellikle de Konya’da yapılıyor olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Konya, manevi değişimin, huzurun, insanların kendisinin iş temizliğine ait bir mekan olarak, manevi yönüyle güçlü olduğunu bildiğimiz bir şehrimiz.

İşte aynı değişimin, iklim değişikliği noktasında da insanların hassasiyetlerinin oluşması için Konya’dan başlatılıyor olması bence işin iki ayağıyla birlikte hem manevi yönüyle hem maddi yönüyle insanlarımızın hassasiyetinin ve duyarlılığının artırılması yönünden de çok daha etkili olacağına inanıyorum. Bu vesileyle kurulmasından fikir aşamasına kadar her türlü emeği geçen başta iki bakanımıza Sanayi Komisyon Başkanımıza, TÜBİTAK Başkanımıza, milletvekillerimize, burada bulunan bürokratlarımıza can-ı gönülden teşekkür ediyoruz.”

“Bu enstitünün ilimizde kurulmuş olması çok anlamlı"

Konya Valisi Vahdettin Özkan, “Esas olan geleceğe yönelik insanlığın, insanların yaşam kalitesini artırmak ve insanı odağına almak. İnsanların hem yaşam hakkının tahakkuk etmesi hem sağlık hakkının hem hukuk güvenliğinin tesis edilmesi insanlığın önündeki en önemli soru olsa gerek. Bu enstitünün ilimizde kurulmuş olmasının çok anlamlı bir tarafı var.

Gerçekten dünyanın gündeminde, insanlığın gündeminde gelecekle ilgili riskleri bertaraf etmede hem bilimsel araştırmaların yapıldığı hem stratejilerin belirlendiği hem bütün kamu kurum ve kuruşlarının görevlerinin ifade edildiği hem de farkındalık ve operasyonel faaliyetler olarak bireylerin her birisine neler düşüyor bunu net bir şekilde ortaya koymada büyük bir katkı sunacaktır diye düşünüyorum. Katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” cümlelerini kurdu.



“Konya için arı gibi çalışıyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya için, Konya’nın sanayisi için ülkenin gelişmesi adına sanayinin, istihdamın gelişmesi adına arı gibi çalıştıklarını ifade ederek konuşmasına başladı. İklim değişikliği konusunun Türkiye’yi derinden etkilediğine dikkat çeken Bakan Kurum,

“İlim ve irfanın merkezi şehri Konya’mız, hem konumu hem de kültürel zenginliğiyle baktığınızda tarihin her döneminde; bilimin, sanatın, eğitimin, araştırmanın ve üretimin mekanı olmuştur. Ülkemizin geleceğe yürüyüşü için her türlü imkanı sağlamıştır. Bozkır’dan yükselen bu ses aslında kadim başkentimiz Selçuklu dönemine baktığınızda o dönemden bu yana bitmek bilmeyen enerjiyle her işinde aslında çevreyi, doğayı ve insanı merkezine alan hep koruma hassasiyetiyle çalışmalarını yürütmüştür” dedi.

Bakan Kurum sözlerine şöyle devam etti: “Bizim medeniyetimizin yükseldiği Konya ve diğer şehirlerimizde tabiat ahlakı, yüzlerce yıldır bütün insanlık âlemine örnek olmuştur. İşte ecdadımız ve biz tarih boyunca hep bu duygularla hareket ederken maalesef içtiğimiz su, bastığımız toprak, soluduğumuz hava derin bir değişime uğruyor.

Şehirlerimiz; sıcak hava dalgaları, kuraklık, sel gibi şiddeti her geçen gün artan afetlerle karşı karşıya kalıyor. Her yıl dünyadaki her 20 böcek ve omurgalı türden birini yok oluyor. Bu ekosistemler azaldıkça, toprağımız daha da kuruyacak, tarım ürünlerimiz azalacak, havamız solunmaz bir hale gelecek. İşte Konya’mızda, kuraklık ve yer altı sularının çekilmesi nedeniyle oluşan obrukların sayısı 2.500’ü aştı.

Konya’mız, göllerini ve suyunu tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya. Bu anlamda enstitümüzün Konya’mızda kuruluyor olması çok anlamlı, çok değerli, çok kıymetli bir adım olmuştur. Biz Türkiye olarak; ‘dünyanın vicdan durağıyız, merhamet adasıyız’ Bunun da gereğini hamdolsun yapıyoruz. Çünkü burası ortak evimiz. Bu evin, ülkemizin, insanımızın geleceği için üstümüze düşeni yapıyor; hepimiz gece gündüz çalışıyoruz”

Yeşil Kalkınma Devriminin temel parametrelerinin başında yeşil sanayi, temiz enerji ve teknoloji en ilk sıralarda yer aldığını vurgulayan Bakan Kurum, “Bu manada Konya’mızda Türkiye’nin ilk sıfır atık sanayi sitesini, yenilenebilir enerji uygulamaları, yeşil altyapı uygulamalarıyla birlikte kuruyoruz.

Bu örnek çalışmayı şu an ülkemizin 29 iline yaygınlaştırıyoruz. Enerji kaynaklarının tükenmekte olduğu bu dönemde temiz enerji üretimi hem stratejik hem de hayati bir öneme sahip. Türkiye olarak, enerji dönüşümünde, yenilenebilir enerjide ve enerji verimliliğinde büyük bir başarı hikâyesi yazıyoruz. Toplam kurulu gücünde yenilenebilir enerjinin payı %54,3 olan ülkemiz, bu alanda dünyada 12’nci, Avrupa’da 5’incidir. Temiz enerji üretim kapasitemizi her geçen gün artırıyoruz. Bu amaçla, Konya Karapınar’ımızda Yeşil kalkınma devrimine karbon emisyonunu azaltarak katkı sağlaması için faaliyete giren Güneş Enerji Santralimiz, Türkiye\'nin ve Avrupa\'nın en büyük güneş enerjisi santrali olacak.

Toplamda 3 bin kişiye istihdam oluşturan Karapınar GES tamamlandığında, enerji üretimimizde güneş enerjisinin payı yüzde 20’ye çıkacak. Ben inanıyorum ki enstitümüz, ülkemizin yeşil sanayi, temiz teknoloji ve temiz enerji üretimine büyük katkılar sağlayacaktır. Konya’mız bunu hak ediyor. Her zaman genel başkanımız, liderimiz partimizin davamızın arkasında dimdik durdular. Bu sadakatle hareket ettiler.

Biz de onlara hizmet etmek için tüm bakanlarımızla, milletvekillerimizle, belediyelerimizle birlikte gece gündüz bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Temiz Enerji, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsü’nün Türkiye’nin Yeşil Kalkınma Devrimi’ne en güzel şekilde hizmet etmesini temenni ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” sözlerine yer verdi.

“Taşın altına elimizi koyarak gayret gösteriyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, dünyanın büyük bir değişim ve dönüşümden geçtiğine ve bu değişimin en önemli tetikleyicilerinden bir tanesinin iklim değişikliği krizi olduğuna değindi. Türkiye olarak iklim değişikliğiyle mücadelede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ilgili bakanlıklar olarak taşın altına ellerini koyarak gayret gösterdiklerini anlatan Bakan Varank,

“Türkiye dünyayla kıyasladığınızda bu alanlardaki farkındalığı en yüksek ülkelerden bir tanesi. İnşallah yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarla da Türkiye’yi hem emisyonların azaltılması hem de daha yaşanabilir, daha sürdürülebilir bir ülke haline getirebilmek için güzel neticeler alacağız. İşte bugün ilan ettiğimiz, tanıtımını yaptığımız enstitü de Türkiye’de bu alanda yapılacak çalışmalarda en önemli oyunculardan bir tanesi olacak” dedi.

Bakan Varank bu çalışma için neden Konya’yı seçtiklerini şu sözlerle ifade etti: “Özellikle buradaki iklim şurasından sonra ve Konya’nın özel konumu sebebiyle aslında burada kuracağımız bir enstitüyü sadece Türkiye’nin değil; dünyanın en önemli merkezlerinden bir tanesi haline getireceğimize inanıyoruz.

Onun için özellikle Konya’yı seçtik. Şu anda sanayinin bir numaralı şehirlerinden bir tanesi Konya’ysa, tarımın bir numaralı şehirlerinden bir tanesi Konya’ysa, beş üniversitesi, Ar-Ge merkezleri, teknoparklarıyla teknolojinin bir numaralı şehirlerinden biri olma yolunda hızla ilerliyorsa inşallah biz bu alanlara yatırım yapmaya devam edeceğiz.” diye konuşmasını sürdüren Bakan Varank,

“Yeter ki biz bir olalım, beraber olalım, el birliğiyle ayyıldızlı albayrağa hizmet etmenin sevdasında olalım. İnşallah bizim üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey olmaz. Bu işte emeği geçen başta Murat Kurum bakanımız olmak üzere bütün arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı. Konuşmaların ardından Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal ve İklim Değişikliği Başkanı Solak, Türkiye’nin yeşil kalkınma sürecinde iklim değişikliği odaklı çalışmalar yürütecek TÜBİTAK Temiz Enerji, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsü İş Birliği Protokolü’nü imzaladılar.