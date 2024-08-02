Konya, temmuz ayı ihracatında yeni bir rekor kırdı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Türkiye'nin önemli sanayi merkezlerinden biri olan Konya, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Temmuz ayı ihracat verilerine göre bir rekora daha imza attı. 2024 yılı Ocak - Temmuz dönemi ihracatı yüzde 7,5 artışla 1,978 milyar Dolar olan Konya, tüm zamanların Temmuz ayı en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı. Bu artış, Konya'nın ekonomik gücünü ve ihracat potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

“Tüm zamanların temmuz ayı rekorunu kırmış olduk”

İhracat rakamlarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendiren Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğin, “Konya’mızın ihracatı Temmuz'da %19.4, Ocak-Temmuz döneminde ise %7.5 arttı. Böylece tüm zamanların Temmuz ayı ihracat rekorunu kırmış olduk. İhracatını Türkiye ortalamasının üzerinde artıran, şehrimizi güçlü bir sanayi şehri haline getiren tüm sanayicilerimizi kutluyorum” ifadelerini kullandı.

“Konya ekonomisi üretmeye devam ediyor”

Rakamları değerlendiren Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ise, “Konya ekonomisi üretmeye, ihracatla ülkemiz ekonomisine kazanç sağlamaya devam ediyor. Temmuz ayında Türkiye'nin ihracat ortalaması % 13,8 artarken Konya'nın %19,44 artarak 319,01 milyon dolar oldu. İlk 7 aylık ihracatımız da %7,5 artışla 1,978 milyar dolara ulaştı. Katkı sağlayan tüm firmalarımızın temsilcilerini ve çalışanlarını kutluyorum.”