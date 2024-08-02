  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. Konya, temmuz ayı ihracatında yeni bir rekor kırdı
Takip Et

Konya, temmuz ayı ihracatında yeni bir rekor kırdı

Türkiye’nin önde gelen sanayi merkezlerinden biri olarak ihracat performansıyla dikkat çekmeye devam eden Konya, 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde ihracatını yüzde 7.5 artırarak 1.978 milyar dolara ulaştı ve yeni bir rekora imza attı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Konya, temmuz ayı ihracatında yeni bir rekor kırdı
Takip Et

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Türkiye'nin önemli sanayi merkezlerinden biri olan Konya, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Temmuz ayı ihracat verilerine göre bir rekora daha imza attı. 2024 yılı Ocak - Temmuz dönemi ihracatı yüzde 7,5 artışla 1,978 milyar Dolar olan Konya, tüm zamanların Temmuz ayı en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı. Bu artış, Konya'nın ekonomik gücünü ve ihracat potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

“Tüm zamanların temmuz ayı rekorunu kırmış olduk”

İhracat rakamlarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendiren Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğin, “Konya’mızın ihracatı Temmuz'da %19.4, Ocak-Temmuz döneminde ise %7.5 arttı. Böylece tüm zamanların Temmuz ayı ihracat rekorunu kırmış olduk. İhracatını Türkiye ortalamasının üzerinde artıran, şehrimizi güçlü bir sanayi şehri haline getiren tüm sanayicilerimizi kutluyorum” ifadelerini kullandı.

“Konya ekonomisi üretmeye devam ediyor”

Rakamları değerlendiren Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ise, “Konya ekonomisi üretmeye,  ihracatla ülkemiz ekonomisine kazanç sağlamaya devam ediyor. Temmuz ayında Türkiye'nin ihracat ortalaması % 13,8 artarken Konya'nın %19,44 artarak 319,01 milyon dolar oldu. İlk 7 aylık ihracatımız da %7,5 artışla 1,978 milyar dolara ulaştı. Katkı sağlayan tüm firmalarımızın temsilcilerini ve çalışanlarını kutluyorum.”

İşte dünya çapında en çok satan 10 akıllı cep telefonu...İşte dünya çapında en çok satan 10 akıllı cep telefonu...Teknoloji
Gaziantep, ocak-temmuz döneminde 5,6 milyar dolarlık ihracata imza attıGaziantep, ocak-temmuz döneminde 5,6 milyar dolarlık ihracata imza attıŞehirler
Geleneksel Kahramanmaraş Fuarı 9 Ağustos’ta kapılarını açıyorGeleneksel Kahramanmaraş Fuarı 9 Ağustos’ta kapılarını açıyorŞehirler

 

Şehirler
Gaziantep, ocak-temmuz döneminde 5,6 milyar dolarlık ihracata imza attı
Gaziantep, ocak-temmuz döneminde 5,6 milyar dolarlık ihracata imza attı
Geleneksel Kahramanmaraş Fuarı 9 Ağustos’ta kapılarını açıyor
Geleneksel Kahramanmaraş Fuarı 9 Ağustos’ta kapılarını açıyor
Temmuz ayında meyve sebze miktarı azaldı, fiyatları arttı
Temmuz ayında meyve sebze miktarı azaldı, fiyatları arttı
'Türkiye’deki Ekonomik Durum ve Yatırım Fırsatları' programı İMES OSB’de gerçekleştirildi
'Türkiye’deki Ekonomik Durum ve Yatırım Fırsatları' programı İMES OSB’de gerçekleştirildi
ETO Başkanı Metin Güler: Enflasyonun faturası esnafa kesilmemeli
ETO Başkanı Metin Güler: Enflasyonun faturası esnafa kesilmemeli
DT Cloud, bulut platformunu küresel pazarda yaygın hale getiriyor
DT Cloud, bulut platformunu küresel pazarda yaygın hale getiriyor